Avanza la causa Silvina Luna: hallazgos sobre el seguimiento de Aníbal Lotocki en juicio

El proceso judicial que investiga las responsabilidades penales en torno a la muerte de Silvina Luna avanzó, este martes 1 de septiembre 2026, hacia una instancia procesal determinante.

En los tribunales porteños, concluyeron formalmente las deliberaciones de la junta médica interdisciplinaria, abocada a determinar la trazabilidad clínica y el nexo de causalidad en la causa Silvina Luna.

Tras la audiencia, que había sido postergada a principios de agosto, peritos oficiales y de parte consolidaron los puntos técnicos requeridos por el tribunal.

Al término del encuentro, el médico legista Jorge Dri brindó precisiones ante la prensa especializada, señalando que los análisis periciales remarcaron una severa conducta omisiva en el seguimiento del cuadro clínico por parte del médico Aníbal Lotocki una vez que se manifestaron las primeras complicaciones sistémicas postoperatorias.

El deber de actuar y los hallazgos periciales en la causa Silvina Luna

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el perito médico, tras la finalización del cónclave científico, la junta logró clarificar de manera expedita los puntos periciales pendientes respecto de la evolución de la paciente.

El especialista subrayó que el eje central del informe radica en la evaluación de la conducta médica asumida frente a los efectos adversos desencadenados tras las intervenciones: «Lo que nosotros marcamos puntualmente es con respecto a la conducta del imputado, el deber de actuar fallido que tuvo en el momento en que, una vez establecidas las complicaciones del cuadro que generó, no hizo nada».

El facultativo detalló que la asistencia brindada por Aníbal Lotocki se limitó a aspectos meramente externos y superficiales, desatendiendo el deterioro metabólico integral que derivó en la posterior falla renal de la paciente: «Es una inacción médica en el seguimiento del cuadro clínico. El doctor Lotocki se ocupó únicamente de la cicatriz y no se ocupó del cuadro clínico general que se estaba generando».

Muerte de Silvina Luna: la ventana terapéutica y el impacto en la causa contra Aníbal Lotocki

Uno de los aspectos de mayor relevancia jurídica, expuestos ante el tribunal, refiere a la existencia de una ventana temporal en la cual una intervención médica oportuna hubiera podido mitigar el daño orgánico.

Al ser consultado sobre si existían alternativas clínicas para evitar el desenlace fatal, el legista explicó que una respuesta terapéutica temprana habría permitido reducir el impacto de las lesiones sobre la función renal, limitando la progresión de la hipercalcemia y el deterioro orgánico progresivo.

Respecto a la tipificación final de la responsabilidad penal o la configuración de mala praxis, los peritos aclararon que la valoración definitiva quedará bajo la órbita de los magistrados actuantes en el debate oral.

El cierre de esta etapa pericial incorpora un elemento documental clave al expediente judicial, en momentos en que la querella y el Ministerio Público Fiscal preparan las presentaciones complementarias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.