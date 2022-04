Vacunas: sólo el 51% de los adultos tiene la tercera dosis en Río Negro

La curva de contagios y muertes por coronavirus descendió a niveles bajos hace poco más de un mes en Argentina. Sin embargo, los datos sobre vacunación muestran que en Río Negro el “relax” empezó bastante antes.

Durante marzo en la provincia se colocaron sólo 32.685 dosis, es decir un promedio de 1.634 personas por cada uno de los 20 días hábiles que tuvo ese mes. La cifra está muy lejos de las 6.000 visitas diarias que tuvieron los vacunatorios durante el segundo semestre del 2021 y mucho más del récord de 11.000 aplicaciones en una sola jornada, que se dio durante los comienzos de la etapa fuerte del operativo, cuando se hizo constante el flujo de envíos desde el gobierno nacional.

De esta manera, el camino hacia el segundo refuerzo que se definió esta semana en el marco del Consejo Federal de Salud aparece como un duro desafío para las autoridades provinciales, porque los indicadores actuales no garantizan ni siquiera que las terceras dosis lleguen a la mayoría de la población antes del inicio de la época invernal.

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud muestran que actualmente sólo el 51,39% de los rionegrinos mayores de 18 años tiene la dosis adicional. Y esos valores caen al 16% entre los jóvenes de 12 a 17 años y al 1% entre los niños de 3 a 11 años.

Es cierto que estos dos últimos grupos tuvieron habilitada la tercera dosis recién desde el 28 de enero pasado y que muchos adolescentes o niños no tenían para esa fecha cumplidos los cuatro meses de “ventana” exigidos desde la aplicación de la segunda dosis.

Pero la baja abrupta en la cantidad de vacunas diarias aplicadas en la provincia habla de una razón que está más allá del calendario.

Dentro de ese marco, el despliegue que se vio en el 2021 para vacunar en las escuelas no tiene este año el mismo volumen, a pesar de que ya transcurrieron casi 45 días desde el inicio del ciclo lectivo.

El año pasado, desde el 12 de octubre a los primeros días de diciembre, se llegó con la primera dosis de Sinopharm al 84,7% de la población de 3 a 11 años, en tanto que la segunda dosis cubrió al 68,14%.

En paralelo, en la franja de 12 a 17 años se logró un 94,71% de cobertura con primera dosis (la cifra más alta entre todos los grupos), bajando al 81,78% con la segunda dosis.

Esos 16 y 13 puntos de diferencia, respectivamente, ya significaron una advertencia sobre la distensión ante la pandemia. Y ahora en abril, cuando la mayoría de esos chicos queden habilitados para recibir la tercera dosis, se verá si los niveles de prevención repuntan o siguen cayendo.

Son más de 280.000 los rionegrinos mayores de 18 años que no tienen la dosis adicional de prevención del covid-19.

Dentro de ese grupo, casi la mitad (132.565) son personas de hasta 59 años, sin factores de riesgo, en tanto que los mayores de 60 años que frenaron su inmunización en la segunda dosis eran 13.905 a principios de abril.

Las personas mayores fueron quienes más apego tuvieron a la recomendación de completar el esquema básico de vacunación. El 98,9 de la población estimada se aplicó la primera dosis y el 96,3% la segunda.

Finalmente, las estadísticas oficiales ofrecen otro dato, más preocupante que la ralentización del operativo: actualmente son más de 74.000 los rionegrinos que no se pisaron jamás un vacunatorio.

Es el 10% del total de población estimada para inmunizar en la provincia y la expectativa por captarlos se limita a los 19.000 niños y adolescentes que integran ese grupo. El resto, difícilmente cambie de parecer a 15 meses del inicio del operativo.

El Bolsón y Catriel, los desafíos principales para la cobertura a niños

La vacunación contra el coronavirus de niños de entre 3 y 11 años empezó con polémica en Argentina, a partir de la falta de información que expuso la Sociedad Argentina de Pediatría, luego de que el gobierno nacional autorizara el uso de vacunas Sinopharm.

Esas dudas giraron luego a un respaldo de la entidad para el plan de inmunización y en pocos días se desplegó un operativo, que en Río Negro tuvo a las escuelas como protagonistas.

Así fue como en Río Negro se llegó al 84,7% de cobertura con primera dosis entre los 103.057 niños que conformaron la población objetivo.

No obstante, ese dato global está compuesto por situaciones particulares, ya que no en todas las ciudades de la provincia se avanzó al mismo ritmo y con igual eficacia.

En ocho localidades hubo un alcance inferior al 80% de la población objetivo. Y dentro de ese grupo, El Bolsón presenta las cifras más bajas en la estadística oficial: sobre 3.701 niños, el 62,6% fueron vacunados.

Los otros puntos por debajo de ese umbral fueron Catriel (69,1), Bariloche (74,2%), San Antonio (75,8%), Lamarque (77,2%), Conesa (77,8%), Roca (78,1%) y Valcheta (79,1%).

Con respecto a la segunda dosis, el índice provincial de cobertura se ubica en el 68,1%, con 11 ciudades por debajo del promedio.

El lugar donde menos se avanzó para completar esquemas es Catriel, con el 46,7% de sus 3.607 niños.

Luego se ubican El Bolsón (47,3%), Las Grutas (55,4%), (San Antonio 55,9%), Bariloche (57,3%), Conesa (62,1%), Pilcaniyeu (63,4%), Viedma (64%), Valcheta (65,2%), Roca (66,7%), Regina (67,4%).

Desde que se habilitó la vacunación a los niños, en Río Negro se aplicaron 286.529 dosis a este grupo.

Hasta la primera semana de abril, sólo 1.054 de esas inmunizaciones correspondieron a terceras dosis.

El gobierno provincial recordó esta semana que, además de las vacunas Sinopharm, el grupo de menores de 5 a 11 años cuenta con la posibilidad de recibir dosis de la vacuna Pfizer, destinadas específicamente para esta población.

La vacunación a los más chicos comenzó en octubre pasado. (Foto : Marcelo Ochoa)

En el país hubo 67,8 “eventos” cada 100.000 dosis aplicadas

Un reciente informe realizado por el Ministerio de Salud de la Nación determinó que desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y hasta el 31 de enero de 2022 se aplicaron 88.232.021 dosis de vacunas con una tasa global de notificación de Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunizaciones (ESAVI) de 67,8 cada 100.000 dosis administradas.

Esos registros llevaron a la cartera nacional a afirmar que las vacunas utilizadas en el país “resultaron seguras y eficaces”.

Según el documento, elaborado en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), se han notificado en el país 59.797 eventos, donde más del 96% de los casos fueron leves a moderados.

“Este indicador refleja una adecuada sensibilidad del sistema de vigilancia nacional”, resaltaron desde la cartera que conduce Carla Vizzotti.

El informe también revela que los eventos adversos más comunes fueron fiebre, dolor de cabeza, debilidad, dolor o reacción en el sitio de inyección, y alergia leve.

Asimismo, se detalló que el 70 por ciento de los eventos fueron reportados en los primeros tres meses de la campaña, “cuando la sensibilidad del sistema de vigilancia es muy alta ante la introducción de nuevas vacunas”.

“No obstante, ante el aumento del número de dosis administradas, la tasa de notificaciones de eventos graves se ha mantenido baja en forma constante”, puntualizaron desde Salud.

Se define como ESAVI a cualquier situación de salud no esperada (síntomas o signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con la vacunación o con el producto biológico.

Por otro lado, desde el ministerio nacional valoraron que, con más del 80% de la población vacunada con esquema completo, Argentina registró por undécima semana consecutiva un descenso pronunciado en la cantidad de casos de covid-19.

Esa conclusión surge a partir del dato que indica que en la última semana hubo una baja del 99,41% respecto del pico máximo de la pandemia, en enero, cuando se detectaron más de 800.000 infectados.

En lo relativo a camas de terapia intensiva, la ocupación se ubicó esta semana en el 37,3 % a nivel nacional y un 39 % en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires.