Verano 2026: los infaltables para armar el botiquín para llevar a la playa o al río

¿Qué debe haber en un botiquín de primeros auxilios para ir a la playa o al río?

Al armar el bolso o la mochila para ir a la playa, al río o a la pileta se suele priorizar la toalla, un abrigo, algún juguete para los niños, el protector solar y algún aparato electrónico. Pero, lo cierto es que es necesario y se aconseja llevar también un botiquín para hacer frente a la posibilidad de sufrir un imprevisto de salud.

Contar con un botiquín básico en un día de playa o de río es fundamental para poder manejar cualquier eventualidad, desde un pequeño corte hasta una quemadura solar.

Este conjunto de elementos puede marcar la diferencia entre un día tranquilo bajo el sol y una experiencia para olvidar.

Lista de elementos para llevar en un botiquín de playa o río en este verano:

Priorizar la salud es la mejor manera de disfrutar de una tarde de verano. Las sugerencias para armar el botiquín son:

-Gasas

-Curitas

-Cinta adhesiva médica

-Agua oxigenada o un antiséptico para desinfectar cualquier lesión

-Tijeras pequeñas

-Toallitas húmedas

-En zonas patagónicas es recomendable una pincita por la existencia de espinas

-Repelente

-Protector solar, preferentemente resistente al agua

-Gel de aloe vera o un producto after-sun para después de la exposición que puede ayudar a calmar la piel y prevenir molestias

-Bolsas de plástico

Siempre se recomienda guardarlo en un lugar donde esté a mano. También en un lugar fresco y donde se evite el sol directo.