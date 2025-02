Video | Camión varado en Ruta 17 genera caos en Vaca Muerta: petroleros denuncian «abandono» en los caminos

Debido a la complejidad y el mal estado de la Ruta 17 en Neuquén, un camión quedó varado desde las primeras horas de este lunes y generó caos en Vaca Muerta. Los petroleros denuncian «abandono» de los caminos y exigen que se haga algo al respecto.

Un camión de grandes dimensiones quedó varado en plena Ruta 17 en Vaca Muerta. Debido a que se trata de un camino de tierra, las ruedas del pesado transporte quedaron estancadas y el tránsito se vio perjudicado en gran medida.

Desde la prensa del sindicato de Petroleros informaron a Diario RÍO NEGRO que la complejidad para despejar el área y liberar al camión es que este llevaba carga. Por tal motivo desde la madrugada y hasta en horas del mediodía, el transporte permanecía en el sitio.

«No sé si lo sacan hoy. Creo que va a estar ahí varias horas más porque hay que sacar la carga y después tiene que ir una grúa a removerlo», explicaron.

Denuncian «abandono» en los caminos de Vaca Muerta: exigen que tomen «cartas en el asunto»

El hecho despertó gran indignación entre los camioneros y sobre todo el sector petrolero que aseguraron no es la primera vez que viven una situación similar.

El camión quedó varado en plena Ruta 17 este lunes

El secretario General del Sindicato Petroleros Privados, Marcelo Rucci, en diálogo con LU5 informó que estuvieron realizando un relevamiento de caminos por el estado de los accesos a los yacimientos que demuestran «abandono total». Rucci aseguró que los caminos están deteriorados y presentan un peligro para los transportistas.

«El abandono lo padece el trabajador que transita por estos caminos, me parece que es momento de que empiecen a tomar cartas en el asunto en la industria porque después exigen productividad y con un camino como este no podes producir nada porque estás cuidándote de no tener un accidente», criticó el sindicalista.

Por su parte a través de un comunicado se dio a conocer la fuerte postura del dirigente quien insistió en el peligro de esta situación: «Los caminos están totalmente deteriorados, no se ve nada, no hay aporte de material, no hay riego. Imagínate si por acá tuviera que circular una ambulancia con un compañero; en estas condiciones puede ser un desastre».

Sobre la Ruta Provincial 17 refirió que la misma resulta intransitable para la industria petrolera y es necesario que tenga un mantenimiento. De esta manera sostuvo que todos los caminos internos necesitan su correspondiente mantenimiento y por ello están realizando un relevamiento para presentar a las correspondientes autoridades.

«Queremos que tomen cartas en el asunto, acá trabaja gente, no somos animales», sumó Rucci en su descargo.

Por último, dejó en claro que exigirán soluciones inmediatas. «Voy a sentarme con las productoras. Esto no va más, tienen que empezar a hacer algo. Tenemos gente parada, sin posición de trabajo, en lo que es arreglo de camino, y mira cómo está todo. Entonces, hacen achiques de donde no se tiene que hacer. Un achique en este tipo de cosas no lo vamos a permitir porque está en juego la seguridad de nuestros compañeros».