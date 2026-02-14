Un cóndor andino de Neuquén volvió a volar gracias a un tratamiento en Buenos Aires: «Estaba bastante golpeado»

El cóndor juvenil fue liberado luego de un operativo coordinado por la dirección provincial de Fauna. Fotos: gentileza.

Un cóndor andino rescatado en el norte de la provincia de Neuquén fue liberado este viernes luego de completar un tratamiento médico en Buenos Aires. El Gobierno Provincial informó que el animal había sido encontrado con heridas que le impedían volar y tras su recuperación regresó a su hábitat natural.

La intervención se dio a comienzos de enero, cuando personal de la dirección provincial de Fauna halló al ave en una cancha de fútbol de Huinganco. Ante la complejidad del cuadro, el cóndor derivado a un centro especializado para estudios y curaciones.

Rescate y derivación para atención especializada en Buenos Aires

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, explicó que el animal “estaba bastante golpeado y no podía volar”. Señaló que, tras la captura, el cóndor fue trasladado primero a Chos Malal y luego se coordinó con la Fundación Andina y Temaikén para realizar estudios completos en Buenos Aires.

Personal de Fauna concretó la liberación en su hábitat original.

El ave fue recibida en el bioparque bonaerense, donde se le practicaron radiografías y curaciones. “Ayer recién se lo se lo pudo traer de vuelta”, precisó Lagos sobre el cierre del tratamiento y el retorno a la provincia. El operativo final incluyó el traslado desde Chos Malal y la liberación en cercanías de Huinganco.

De acuerdo con la evaluación técnica, se trata de un cóndor juvenil. “Estimamos que tiene unos dos años de edad más o menos, seguramente que estaba dando sus primeros vuelos”, detalló Lagos sobre la edad y el comportamiento del ejemplar.

El operativo incluyó el traslado a Temaikén para curaciones y regreso a Neuquén, donde el cóndor fue liberado en cercanías de Huinganco.

La dirección provincial de Fauna informó que continuará el monitoreo general de la zona como parte de sus tareas habituales de conservación y rescate de fauna silvestre en el norte neuquino.