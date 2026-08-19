«¡Qué grande la piloto!»: grabó a su hija de 9 años manejando un auto en Chubut, se viralizó y lo sancionaron

Un hombre fue inhabilitado para conducir en Chubut luego de que se difundiera un video en el que su hija de tan solo 9 años aparece manejando un vehículo.

Un hombre fue inhabilitado para conducir en Chubut luego de que se difundiera un video en el que su hija de tan solo 9 años aparece manejando un vehículo en la localidad chubutense de Lago Puelo. El hombre subió el video a las redes el que no tardó en viralizarse. Y tuvo su consecuencia: la Agencia Provincial de Seguridad Vial de esa provincia patagónica intervino de oficio a partir de las imágenes y realizó las averiguaciones necesarias para identificar al responsable con el resultado antes apuntado.

En el video se pueden escuchar algunas partes del diálogo del adulto no sólo con la nena que manejaba sino también con otro menor que estaba en el auto. Y se comprobó, por la filmación, que este último no llevaba el cinturón de seguridad lo cual también fue tomado en cuenta en las actuaciones.

“¡Qué grande la piloto!”, se escucha decir al adulto que, más tarde, decidió subir el registro a sus redes sociales.

En la grabación, se escucha a otro menor que viajaba en el vehículo preguntarle al hombre: “Papi, ¿después me puedo subir yo?”. El adulto le respondió que todavía no llegaba a los pedales, pero que su hermana sí podía hacerlo.

Como si se tratara de una situación normal, la escena dentro del auto continuó entre risas mientras la niña seguía al volante por las calles de un barrio. “Nos lleva a El Bolsón ahora, ¿no?”, bromeó el padre, quien luego le preguntó: “¿Cuántos años tenés?”. La menor, que conducía concentrada, asomando su cabeza para ver mejor el camino a través del parabrisas, respondió: “Nueve”. “¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”, agrega el hombre mientras sigue grabando y riendo.

Tamaña irresponsabilidad fue advertida inmediatamente por las autoridades de la agencia vial y el caso llegó al gobierno provincial quien difundió la noticia a los medios. El pedido de inhabilitación fue analizado por la jueza de Faltas interviniente, quien confirmó la inhabilitación para conducir del hombre involucrado. Según informó el Gobierno provincial, se trataba de una persona que contaba con licencia habilitante y que habría permitido que su hija menor de edad condujera por la vía pública.

Desde el Gobierno del Chubut remarcaron la gravedad de la conducta y señalaron que el adulto responsable, por contar con una licencia de conducir, debe conocer y respetar las normas vigentes y las condiciones básicas de seguridad para circular.

Además de la actuación administrativa que derivó en la inhabilitación, las autoridades provinciales informaron que podrían iniciarse acciones penales de manera subsidiaria, de acuerdo con las circunstancias que se determinen y el criterio de los organismos judiciales competentes.

El expediente se originó a partir de un video difundido públicamente y ya cuenta con una resolución de la Justicia de Faltas respecto de la habilitación para conducir del adulto involucrado. Las autoridades deberán determinar ahora si corresponde avanzar con otras medidas. La información no detalla la identidad del adulto sobre todo para preservar a los menores involucrados en este lamentable episodio.