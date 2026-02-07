Video | Luck Ra cumplió su promesa y le hizo realidad el sueño a un pequeño fan en la Fiesta de la Confluencia 2026

En la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia 2026, el público fue testigo de un tierno momento que se viralizó en redes sociales. Un pequeño vestido igual que Luck Ra y con un cartel creativo, llamó la atención del joven cantante y pudo cumplir su sueño.

«Luck Ra soy El Joaqui», decía el cartel, haciendo una broma con su nombre y tomando referencia a la novia del cordobés, La Joaqui. Cuando el cantante lo subió al escenario y le preguntó el nombre, el pequeño reveló que se llamaba Joaquín y se originó un divertido momento: «Aaah por eso decía soy El Joaqui», dijo entre risas.

Fiesta de la Confluencia 2026: ¡Luck Ra cumplió su promesa!

El momento en que el pequeño fan de Luck Ra subió al escenario se dio justo antes de su último tema, por ello antes de despedirlo, el cantante le prometió una foto juntos: «¿Queres ir con tus familiares y después nos sacamos una fotito cuando termine?».

Esas palabras convencieron rápidamente al nene que acompañado de la mano por su propio ídolo fue llevado hasta el personal de seguridad para que pueda volver con sus padres, pero antes, como el camino por la pasarela era largo, Luck Ra hizo que el pequeño saludara y se fuera ovacionado: «Ole Ole Ole, Joaqui», cantó.

Horas más tarde la mamá de Joaquín reveló en sus redes sociales que Luck Ra cumplió su promesa y al bajar del escenario los buscó para tomarse la foto que quedará en la memoria del fan.