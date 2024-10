Viento y calor, pero sin alerta en Neuquén y el Alto Valle: así estará el clima este jueves

Luego del clima caluroso de este miércoles que llegó a máximas de 33°C, el jueves habrá un notable descenso de temperatura tanto en Neuquén como en el Alto Valle, pero aun así se hará sentir el calor. Eso sí, seguirá acompañado del viento típico de la región.

Después de la alerta por tormentas, vientos y viento zonda que azotó a las provincias de Neuquén y Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves las condiciones climáticas se mantendrán estable.

El aire cálido inestable continuará en el Alto Valle y durante la noche se hará sentir las ráfagas de viento. Desde la AIC adelantaron que a partir de este jueves y hacia el fin de semana permanecerán los días cálidos.

El clima de este jueves en Neuquén y el Alto Valle

Según el pronóstico brindado por el SMN, Neuquén tendrá este 17 de octubre temperaturas máximas de 24° C con una mínima de 10 °C. Durante la madrugada se sentirán ráfagas de viento de hasta 50 km/h, pero las misma cesarán durante el día.

Por su parte en el Alto Valle -en ciudades como Villa Regina, Roca y Cipolletti- la temperatura máxima será de 26°C. Al igual que en Neuquén las ráfagas serán de hasta 50 km/h, pero en este caso se mantendrán durante todo el día. Para el viernes adelantaron un notable ascenso en la temperatura pudiendo llegar hasta una máxima de 31°C.