Viento y ráfagas de hasta 100 km/h, la alerta que complica a Neuquén y Río Negro: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre. Informó que tanto Neuquén como Río Negro serán escenario de fuertes ráfagas de viento que podrían complicar las actividades al aire libre.

Desde el organismo detallaron que el área será afectada por viento del sector oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h. En tanto, por las ráfagas indicaron que podrían alcanzar, incluso superar, los 100 km/h.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y las horas más complicadas

El temporal de viento afectará gran parte de la Patagonia, solo la provincia de Tierra del Fuego quedará exenta del temporal aunque no se descarta que se registren algunas ráfagas de menor intensidad.

El organismo nacional indicó que la totalidad de la provincia de Neuquén y también la de Río Negro están bajo alerta amarilla este 26 de diciembre, debido a esta situación recomendó tomar los recaudos necesarios antes de salir al exterior.

En cuanto la franja horaria más complicada señaló que el viento empezará a aumentar su intensidad a partir de la tarde, después del mediodía, y se prevé que permanezca así hasta la noche. Recién en horas de la madrugada el viento cesará.