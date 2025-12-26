Viernes de calor y alerta por viento en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de más de 100 km/h?

La región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una jornada marcada por el calor y la intensidad del viento. Las ráfagas que comenzaron a sentir durante la noche de Navidad aumentarán su velocidad este viernes 26 generando un temporal que podrían complicar las actividades al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por viento que afectará la totalidad de las provincias de Neuquén y Río Negro. Como consecuencia, el temporal tendrá efectos en la región del Alto Valle.

El Alto Valle bajo alerta: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de más de 100 km/h?

Mediante el pronóstico, el SMN informó que este viernes el Alto Valle experimentará temperaturas altas, similares a las registradas los días anteriores. La mínima se situará en 16°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 34°C.

Sin embargo el gran protagonista será el viento. El organismo precisó que el área será afectada por «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h». Además remarcó que las ráfagas podrían superar los 100 km/h «de manera puntual».

La franja horaria más complicada para los vecinos del Alto Valle será durante la tarde y la noche. En este período, las ráfagas de viento se manifestarán con su mayor fuerza. Se recomienda tomar las precauciones necesarias ante estas condiciones climáticas