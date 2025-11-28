Viernes de alerta por tormenta en el Alto Valle: ¿a qué hora llegan las lluvias más fuertes y qué pasa con el viento?

Bajó la temperatura en el Alto Valle y regresó otro temporal de tormenta. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este viernes una jornada complicada por una alerta amarilla que combinará lluvias fuertes, viento y hasta posibilidad de granizo. Mirá el detalle del pronóstico.

La mañana en la región comenzó con una temperatura más fresca, distinto a los primeros días de la semana donde el calor que alcanzó máximas de hasta 40°C se hizo sentir con fuerza. Según el detalle del pronóstico para este viernes se espera un día mucho más tranquila, la máxima se mantendrá en 25°C y la mínima en 14°C.

De igual manera el fenómeno que marcará la jornada será la tormenta. El organismo nacional lanzó una alerta e indicó se esperan «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

Como parte del temporal, se advirtió frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h, ocasional granizo y «abundante caída de agua en cortos periodos». «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm que pueden ser superados localmente», resaltó el SMN.

¿A qué hora llegan las lluvias más fuertes y qué pasa con el viento?

Según lo detallado la franja horaria más complicada será durante la noche. Aunque hay probabilidad de algunas precipitaciones débiles durante el día, la mayor actividad de la tormenta se registrará a partir de las 20 hs donde la probabilidad de precipitación es del 70%.

Respecto al viento, el mismo ingresará desde el norte. Su velocidad se mantendrá entre los 23 y 32 km/h; y las ráfagas llegarán hasta los 60 km/h.