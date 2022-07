Vino de Salta por trabajo, pero lo estafaron en Neuquén y está amenazado

Un joven salteño, oriundo de Tartagal, se contactó con una empresa de limpieza de Neuquén para conseguir un empleo. Viajó a la provincia, comenzó a trabajar de inmediato, pero hasta el momento no le pagaron y se encuentra amenazado. Asegura que hay más personas a las que les pasó lo mismo.

El joven dialogó con 24/7 y mencionó que el contacto con la empresa fue a través de una red social, luego fue citado con otro colega en calle 25 de Mayo de la capital neuquina, y comenzó a trabajar de inmediato. Entre los lugares donde prestó servicio, nombró a un hipermercado que se encuentra en un shopping y una panadería del centro de la ciudad.

Según informó el trabajador, él le pedía insumos a su empleador para poder realizar sus tareas pero muchas veces no le eran suministrados. Además, dijo que no cumplía con los pagos y prometía hacerlos en una determinada fecha que luego no respetaba. «Está acostumbrado a tomar personal, lo hace trabajar un tiempo y no le paga o te pagan poco y cuando quieren», señaló y aseguró que a mucha gente le hizo lo mismo.

El hombre relató que nunca le mostraron una oficina de la empresa ni le dieron un recibo de sueldo. «Me dijo que tiene un recibo de sueldo firmado por mí, pero yo nunca le firmé nada», sostuvo el joven, quien concluyó en que falsifican firmas. Además, reclamó que trabajó durante cuatro meses en la empresa de limpieza y que los mismos no fueron pagados.

Al ponerse en contacto con el empresario para que se le abone el sueldo, comentó que fue amenazado por él. Según los audios a los que tuvo acceso el medio, el empleador lo amenazaba diciéndole que tiene información de los lugares donde vive y trabaja cada uno, y que «esto gratis no te va a salir, si seguís hablando te voy a ir a buscar yo y la vas a pagar caro», entre otras amenazas.

«Nunca me pagó lo que me debe, necesito que me pague, nada más pido eso», lamentó el trabajador que fue estafado. El joven salteño se encuentra realizando changas y estuvo algunos días durmiendo en la calle. En este momento, se encuentra viviendo con un vecino de la ciudad que le ofreció lugar. Dijo que, por ahora, no realizó ninguna denuncia policial, producto del miedo por las amenazas que recibió.