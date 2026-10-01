“Volviendo a jugar”: el taller que reúne a adultos mayores para compartir, pensar y disfrutar

La cita es el martes de 13 a 15 en la sede andina de la UNRN. Foto: gentileza

Tiempo atrás, Florencia acompañó a su madre a un taller llamado “Volviendo a jugar” que ofrecían en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro para adultos mayores. Siempre le gustaron los juegos de mesa por tradición familiar y las dos horas del encuentro se pasaron rápido.

Florencia asumió el rol de ayudante en el taller y desde el año pasado, es la coordinadora de los encuentros que se llevan adelante los martes de 13 a 15 en la sede andina en Anasagasti 1463, en Bariloche.

“El taller brinda un espacio de socialización, permite estimular la memoria y mantener el cerebro activo. Cada tanto vamos enseñando juegos nuevos porque a los adultos mayores les gusta aprender cosas nuevas”, describió Florencia Alonso que, además de coordinar “Volviendo a jugar”, es maestra jardinera.

La cita es el martes de 13 a 15 en la sede andina de la UNRN. Foto: gentileza

Valoró que durante esas dos horas, los asistentes que rondan entre los 65 a 87 años disfrutan del encuentro con pares. “A pesar de que hay gente que tiene familia, encuentran un espacio para conversar. Ellos mismos dicen que se olvidan de sus problemas por un ratito, de sus dolores y salen de la rutina”, señaló Florencia.

Cada martes concurren un promedio de 20 talleristas. El número nunca baja, excepto en invierno cuando las condiciones climáticas son complejas, pero Florencia mencionó que han tenido encuentros de 50 personas.

En uno de los muebles del aula están exhibidos todos los juegos. Cuando la gente llega, se dispone en distintas mesas y eligen el entretenimiento.

“El taller pertenece a Upami, pero como es un espacio de encuentro importante para muchas personas, tratamos de mantenerlo como una extensión de la universidad que permite que el grupo sea estable”, dijo Florencia. Los adultos que están desde un comienzo acogen a los nuevos que se suman y muchas veces, les enseñan a jugar.

“No siempre juegan a lo mismo. Por lo general, van cambiando. Uno de los preferidos es el Rumy, le sigue el Burako -un juego de mesa de ingenio y estrategia jugado con fichas numeradas- y luego, el Triominó -derivado del dominó clásico que utiliza fichas triangulares con un número en cada vértice-”, mencionó. Los talleristas siempre sugieren que si tienen juegos interesantes en sus casas que no están en la universidad, los lleven para compartir. “Han traido el dominó mexicano que no podemos conseguir que es divertido y tiene otra dinámica”, acotó la coordinadora.

Abundan los juegos de cartas, los de preguntas y respuestas y otros con números que les implica pensar y “mover las neuronas”. “Este taller se resume como sociabilización y salud mental”, reflexionó.

La cita es el martes de 13 a 15 en la sede andina de la UNRN. Foto: gentileza

Florencia aseguró que muchas veces, la gente llega “angustiada, con poca energía, tristes por alguna pérdida y sin embargo, concurren. Se van felices, con otra cara. Es evidente lo que les genera este espacio”. “Yo -añadió- me voy llena de amor. Es gratificante saber que es un espacio significativo para ellos. Se divierten, los obliga a moverse ya que implica salir de la casa. Muchas veces, eso les cuesta”.

Pero también valoró el espacio de escucha ya que no todo el tiempo están jugando. Abundan los momentos en que se conversa y cuentan sobre sus hijos, sus nietos.

Florencia aclaró que no es necesario inscribirse para participar y que quien esté interesado puede concurrir directamente.