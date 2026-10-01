Ricardo Montaner descartó su retiro y reveló los nuevos proyectos que prepara para 2027

Ricardo Montaner atraviesa la segunda etapa de “El Último Regreso World Tour 2026” y reveló cuáles son sus planes una vez que termine la gira. El cantante descartó alejarse definitivamente de los escenarios y adelantó que prepara nuevas canciones y más fechas.

A sus 69 años y con más de cuatro décadas de trayectoria, Ricardo Montaner atraviesa un momento de intensa actividad profesional. Mientras continúa con su gira internacional El Último Regreso World Tour 2026, el cantante habló sobre su futuro y despejó una de las dudas que despertó el nombre del tour: no está pensando en retirarse.

Durante una conferencia de prensa realizada en México, Montaner aseguró que todavía tiene numerosos proyectos pendientes y anticipó que la actual gira continuará durante varios meses.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el artista ya completó alrededor de 50 conciertos y en los próximos días anunciará nuevas fechas en países donde la gira tuvo una buena respuesta.

Ricardo Montaner descartó retirarse de los escenarios

El nombre El Último Regreso podría interpretarse como una despedida. Sin embargo, Montaner explicó que no tiene ese significado y que corresponde a una de sus canciones.

“No se me pasó por la cabeza retirarme de manera definitiva de la carrera”, aseguró.

El cantante recordó que hace aproximadamente tres años y medio decidió hacer una pausa por tiempo indeterminado. Disfrutó de ese período alejado de las giras, pero también comprobó cuánto extrañaba los escenarios.

Ahora aseguró encontrarse en un momento de plenitud profesional y creativa.

“Todavía pienso que tengo más cosas que ver hacia el futuro y más proyectos que cosas que hice hasta ahora”, expresó.

Y fue contundente sobre la posibilidad de dejar la música: “No creo retirarme”.

La gira de Ricardo Montaner continuará hasta 2027

El Último Regreso World Tour 2026 comenzó el 20 de febrero en Argentina y desde entonces recorrió diferentes países de América y Europa.

Montaner adelantó que continuará realizando conciertos hasta diciembre. Después hará una pausa de aproximadamente dos meses y posteriormente comenzará una nueva etapa del tour por el continente.

La intención es finalizar el recorrido en julio de 2027.

Además, anticipó que podrían repetirse presentaciones en algunos de los países donde los primeros conciertos tuvieron una gran convocatoria.

El nuevo proyecto que Ricardo Montaner prepara para enero

Los shows no son el único proyecto que ocupa al cantante. Montaner reveló que en enero estrenará una nueva canción titulada “Clases de amor”, que contará con la participación de otros dos artistas cuyos nombres todavía no fueron anunciados.

El tema fue compuesto junto a Edgar Barrera y Horacio Palencia, dos reconocidos autores y productores de la música latina.

Las sesiones de composición, además, dejaron mucho más material. Montaner contó que llegaron a escribir ocho canciones completas durante sus encuentros y que actualmente tienen alrededor de 10 temas guardados con posibilidades de ser publicados.

Ricardo Montaner celebra un nuevo éxito en Billboard

El presente profesional del artista también está marcado por el desempeño de “Para que seas feliz”, canción que alcanzó el primer lugar en tres rankings de Billboard: Latin Airplay, Latin Pop Airplay y Regional Mexican Airplay.

Montaner reconoció sentirse sorprendido por continuar compitiendo en los rankings con generaciones mucho más jóvenes de artistas.

Lejos de pensar en una despedida, el cantante atraviesa así una etapa con nuevos conciertos, canciones y proyectos discográficos, mientras El Último Regreso continúa recorriendo escenarios internacionales.