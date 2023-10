Catedral Alta Patagonia pide llevar el pase diario a 46.000 pesos

Catedral Alta Patagonia solicitó una actualización tarifaria del 60% del pase de esquí. Si la iniciativa es aprobada por el Eamcec (Ente Autárquico Municipal del cerro Catedral), el pase diario ya no costará 29.000 pesos sino 46.000 pesos. La solicitud aun no fue confirmada.

En marzo, la empresa concesionaria del cerro Catedral solicitó un incremento tarifario del 190% para la temporada 2023 que fue aprobado un mes después. Además, se eliminó la distinción de temporada baja y media y se dispuso que el valor regiría para una temporada única. También se eliminó el pase para principiantes.

«En ese momento, se planteó la necesidad de garantizar una tarifa estable durante toda la temporada. Así lo hicimos, sin modificaciones, llevándole estabilidad a los consumidores. Otros centros de esquí, como Chapelco, Las Leñas o Castor, cambiaron sus tarifarios en medio de la temporada«, argumentó Manuel Pérez Diez, gerente administrativo de Catedral Alta Patagonia.

Agregó que la tarifa que se definió en abril para el cerro Catedral estaba calculada en base a la proyección de la inflación hasta septiembre. «Terminó septiembre y dado el ritmo galopante de la inflación, necesitamos actualizar los precios, al igual que todos los prestadores de servicio. Es imposible no actualizar porque no cubrís los costos»,señaló.

El primer pedido al Eamcec para llevar la tarifa a 46.000 pesos a partir de octubre se realizó en agosto y recibió una respuesta negativa. Se reiteró la solicitud en septiembre, pero el Eamcec aún no se expidió. RÍO NEGRO intentó comunicarse, sin éxito, con las autoridades del ente pero recalcaron que no harán declaraciones hasta no definir el pedido.

Pérez Diez subrayó que el contrato de concesión establece que cuando el índice de inflación supera el 3% mensual -o ante variaciones salariales- se puede pedir un incremento de la tarifa.

Dato 150 empleados forman parte de la planta estable de Capsa. Pero además, hay 450 empleados temporarios.

«Venimos con una tarifa retrasada desde la pandemia. Las definiciones para regular la tarifa terminan dejando el precio por debajo de los valores reales del mercado y por debajo de los costos», indicó.

Puso como ejemplo el pase residente que, el año pasado, equivalía a 243 dólares (39.960 pesos). Con el incremento solicitado en este momento, ese mismo pase al tipo de cambio de hoy costaría 232 dólares. «Sería más barato que el año pasado», dijo.

Recalcó que al ser una empresa concesionaria, se paga un canon de alquiler: «Toda la operación que requiere llevar adelante el centro de esquí son inversiones propias. Necesitamos mantener este desarrollo. Además, terminamos con el compromiso del Masterplan y ya estamos pensando en una próxima etapa. Para esto es fundamental que la tarifa sea acorde. También presentamos un proyecto al nuevo intendente con nuevos medios de elevación, nuevas pistas y más medios de fabricación de nieve».

Hasta el último domingo, toda la montaña estuvo a disposición de los esquiadores y peatones. A partir de hoy, solo permanecerá abierto el sector sur con la Telecabina Amancay y Diente de Caballo, Lenga, Triple Park y Princesa 3. «A esta altura del año, salvo los centros La Hoya y Perito Moreno, el resto está cerrado. Este es un servicio adicional que brindamos», afirmó Pérez Diez.

Respecto al pedido de aumento, consideró que «la definición tarifaria es clave. No podemos ser un destino de primer categoría si las tarifas no acompañan. Hay que hacer inversiones, sostener a los empleados y la calidad del servicio».