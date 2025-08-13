La ciudad neuquina que quiere ser paraíso motorhome y te recibe con gigantes, vinos, dioramas

Un destino en construcción: la ciudad apuesta a diversificar su economía y dejar de ser solo una escala en la Ruta 22.

En el corazón de la meseta neuquina, donde el viento dibuja ondulaciones invisibles sobre el horizonte y los atardeceres incendian el cielo, Cutral Co empieza a mirar más allá de sus fronteras. Quiere dejar de ser solo un punto de paso y transformarse en destino. Y para eso, apuesta a tres cartas que la provincia de Neuquén considera clave: el enoturismo, los eventos y el turismo en motorhome.

En una recorrida reciente, funcionarios del Ministerio de Turismo exploraron la “Capital Provincial de los Monumentos” para detectar todo lo que podría conquistar a quienes viajan por placer o negocios. La parada incluyó la Sala de Dioramas, un rincón cultural que sorprende en plena Avenida Carlos H. Rodríguez, y el moderno Centro Cultural, en el acceso oeste, que late al ritmo de exposiciones, conferencias y espectáculos.

Pero el hallazgo más sabroso fue en las afueras: la bodega Viñedos del Viento, que avanza hacia su incorporación oficial a la ruta enoturística de Neuquén. Entre hileras de viñas y botellas que cuentan historias de la tierra seca y el sol fuerte, la idea es que el vino se convierta en excusa para quedarse un poco más.

Rutas que invitan a quedarse: Cutral Co busca seducir a los motorhomes con servicios y propuestas a medida.

El plan es claro, diversificar la propuesta, abrir espacio a quienes llegan con la casa sobre ruedas, sumar eventos y, de paso, darle más aire a la economía local. Con rutas que invitan a la aventura y servicios que comienzan a adaptarse, Cutral Co quiere dejar de ser escala y convertirse en destino. Porque en la Patagonia, los motores, ya sean de camiones, colectivos o motorhomes, no solo mueven personas, también pueden mover sueños.

Guía para recorrer Cutral Co: historia, arte y monumentos emblemáticos

1. Sala de Dioramas

Entre viñedos y cultura: la bodega Viñedos del Viento y la Sala de Dioramas suman nuevos atractivos a la “Capital Provincial de los Monumentos”.

En pleno corazón de la ciudad, sobre la avenida Carlos H. Rodríguez Nº 236, se encuentra la Sala de Dioramas, un espacio único que resume en maquetas tridimensionales los momentos más importantes de la historia local y provincial.

Qué vas a ver: escenas hiperrealistas creadas por el artista Oscar Campos que combinan pintura, escultura y ambientación sonora y lumínica.

Temas destacados: la fundación de Cutral Co, el descubrimiento del petróleo en Plaza Huincul, la “pueblada”, hallazgos paleontológicos y paisajes icónicos como el volcán Lanín o El Mangrullo.

Actividades extra: exposiciones temporales de artistas locales, música en vivo, talleres y propuestas culturales.

2. Monumentos imperdibles

El Cristo

A la vera de la Ruta Nacional 22, es la postal más famosa de Cutral Co. Creación del escultor local Aldo Beroisa, es habitual que viajeros se detengan para sacarse fotos antes de seguir viaje.

Monumento a Jaime de Nevares

Ubicado entre los barrios Pampa, Aeroparque y Daniel Sáez, rinde homenaje al primer obispo de Neuquén, reconocido por su compromiso social.

Homenaje a los Héroes de Malvinas

En el barrio Brentana, en la plazoleta “Jorge Águila”, recuerda al primer soldado neuquino caído en el conflicto bélico y a todos los combatientes.

Réplica del avión AVRO 748

A la vera de la Ruta 22, hacia el oeste, conmemora a los trabajadores petroleros fallecidos en el accidente aéreo de YPF hace más de 40 años.

Guía para disfrutar “Agua de Fuego” en Cutral Co

Bodega Cutral Co “Viñedos del Viento”, tiene un restaurante en plena Ruta 22 que combina vinos patagónicos, cocina regional y el paisaje único de la meseta neuquina.

Dónde está