Vuelco sobre la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila: un camionero había quedado atrapado

Vuelco de un camión sobre la Ruta 237. Foto: Gentileza Facebook Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

Un camionero tuvo que ser hospitalizado este domingo, luego de un vuelco sobre la Ruta 237. En el accidente intervino personal policial, de salud y bomberos voluntarios de Piedra del Águila.

Vuelvo sobre la Ruta 237: fue derivado el camionero

Según difundieron desde los bomberos voluntarios de la localidad el siniestro fue en el km 1517 de la Ruta Nacional 237. El conductor había quedado atrapado.

Indicaron que fue asistido con primeros auxilios y cuando llegó la ambulancia «fue derivada para una mejor atención».

El viernes hubo otro vuelco sobre la Ruta 237

El viernes por la noche se registró otro vuelco sobre la transitada Ruta 237. Como resultado del fuerte impacto dos personas tuvieron que ser rescatadas y trasladadas al hospital de Piedra del Águila.

Las dos personas que viajaban en el vehículo fueron asistidas en primer lugar por personal de la Dirección de Tránsito policial ya que se encontraban realizando tareas de seguridad en el área.

Según se conoció no hubo otro vehículo involucrado en el accidente.