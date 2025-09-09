Vuelos a Nueva York, Miami y más desde Buenos Aires por solo US$3: la oferta de una aerolínea por su aniversario

La aerolínea dominicana Arajet sorprendió al mercado con una promoción inédita para celebrar su tercer aniversario: pasajes desde Buenos Aires hacia casi 30 destinos internacionales por US$3.

La oferta está vigente entre el 2 y el 20 de septiembre y aplica para vuelos que se realicen entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de mayo de 2026. Los tickets se pueden adquirir únicamente en la web oficial de la compañía y corresponden a la tarifa base por tramo, sujeta a disponibilidad. Los pasajeros pueden elegir entre los planes Smart, Comfort y Extra, según el nivel de servicio que deseen, informó el medio Nuevo Día.

La promoción incluye 28 destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Entre las ciudades destacadas figuran Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Chicago, San Juan, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, San Pablo, Santiago de Chile, Lima, Toronto, Montreal, Aruba y Curazao.

Además, Arajet permite combinar estas rutas con más de 150 conexiones adicionales en la región.

«Llegar a nuestro tercer aniversario es una gran satisfacción y queremos celebrarlo de la manera que mejor nos representa: ofreciendo más oportunidades para que la gente pueda volar, ya sea por turismo o negocios. Esta promoción refleja nuestro compromiso con democratizar los cielos y seguir conectando a la región con tarifas accesibles», señaló Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de la aerolínea.

Presencia y expansión en Argentina

Arajet, reconocida como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023 en la Cumbre Mundial de Aviación, opera desde 2022 con una flota de Boeing 737 MAX. Actualmente cuenta con 11 aviones y proyecta ampliar su red con nuevas rutas hacia Estados Unidos, Cuba y Honduras.

En Argentina, la compañía duplicará sus frecuencias antes de fin de año y sumará vuelos desde Mendoza, Rosario y Córdoba hacia Punta Cana.

«En octubre tendremos 13 frecuencias entre Punta Cana y Buenos Aires, y dos entre Santo Domingo y Buenos Aires para fin de año», adelantó Pacheco Méndez.