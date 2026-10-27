Yo respeto: vuelve la campaña por la seguridad vial del Diario RÍO NEGRO con cuatro claves para cuidar la vida

Vale más la pena perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto. Con esa idea como punto de partida, el Diario RÍO NEGRO lanza hoy una nueva edición de Yo Respeto, la campaña de bien público que invita a revisar esos hábitos al volante que muchas veces naturalizamos y que pueden poner vidas en riesgo.

Este año, la campaña pone el foco en cuatro temas: alcohol cero al volante, descanso antes de viajar, respeto por los límites de velocidad y convivencia entre conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

La propuesta busca recordar que detrás de cada decisión hay otras personas y que cuidarnos también implica cuidar a quienes comparten la calle y la ruta con nosotros.

Tomar una copa antes de manejar, seguir viaje con sueño porque falta poco, acelerar para llegar antes, son situaciones cotidianas en las que elegir distinto puede hacer toda la diferencia. No se trata solo de cumplir las normas, sino de entender por qué importan.

Durante los próximos tres meses, hasta enero, Yo Respeto llevará estos mensajes a los lectores, porque en la ruta y en la ciudad no estamos solos. Respetar los límites, descansar cuando hace falta y dar lugar a los demás son acciones simples que pueden evitar accidentes.

La campaña cuenta con el apoyo de los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro y de la Municipalidad de Neuquén, en calidad de sponsors. También acompañan la iniciativa Nippon Car y el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).