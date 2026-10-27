El peronismo bonaerense rinde homenaje a Néstor Kirchner con un acto en Lanús a 16 años de su muerte

El diputado nacional Máximo Kirchner encabeza este martes desde las 18 un acto en el Microestadio de Lanús para conmemorar el 16° aniversario del fallecimiento de su padre, el expresidente Néstor Kirchner. La actividad fue convocada formalmente por el intendente local, Julián Álvarez, bajo el lema de recordar la figura del exmandatario y continuar su legado político.

El encuentro reúne a militantes territoriales y a los principales referentes de los sectores más cercanos al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Según consignó la organización, el diputado nacional cerrará la jornada con un discurso de fuerte impacto político.

El jefe de La Cámpora busca reorganizar el espacio bonaerense

El desembarco territorial en la zona sur del Gran Buenos Aires sucede a una semana de la recorrida por Resistencia, Chaco, durante los festejos por el Día de la Lealtad junto a Jorge Capitanich. El legislador nacional busca profundizar su estrategia de presencia directa en diferentes distritos del país.

Durante su intervención en el escenario bonaerense, la expectativa estará centrada en sus críticas directas hacia la administración del presidente Javier Milei. Asimismo, el mensaje suscita interés por la tensión interna que atraviesa al movimiento con la conducción provincial.

Las diferencias dentro del peronismo bonaerense derivaron en cruces públicos sobre los métodos de conducción y el armado territorial. La cita en Lanús pretende funcionar además como un impulso para la centralidad de Cristina Fernández, promoviendo consignas dirigidas a la reorganización interna.

Las principales figuras del espacio se dan cita en la jornada

La convocatoria cuenta con la participación confirmada de dirigentes como la diputada Mayra Mendoza, el senador provincial Emanuel González Santalla y la diputada nacional Lucía Cámpora. Los dirigentes acompañan el cierre previsto para las últimas horas de la tarde.

“Hace 16 años, Néstor se metía para siempre en el corazón y la historia de los argentinos”, señaló Julián Álvarez al anunciar la realización del acto mediante sus cuentas institucionales.

El expresidente falleció el 27 de octubre de 2010 a causa de un paro cardiorrespiratorio en la localidad de El Calafate, Santa Cruz, cuando tenía 60 años.

El mensaje de Axel Kicillof en memoria de Néstor Kirchner

El gobernador Axel Kicillof se sumó a las demostraciones públicas con una publicación en redes sociales a 16 años del deceso del exmandatario.

“Néstor Kirchner vive en el corazón de un pueblo que creyó”, escribió Kicillof a través de su cuenta oficial en la red social X. “Porque transformó la resignación en militancia y le devolvió a millones de argentinos y argentinas la esperanza de que siempre es posible construir un futuro más justo”, añadió el gobernador bonaerense.

En el cierre de su comunicado público, la autoridad provincial enfatizó la importancia del aniversario político: “En tiempos tan difíciles para nuestra Patria, recordarlo es un acto de resistencia y una necesidad urgente”.