Son falsos los subtítulos del video entre Macri y un granadero que publicó Aníbal Fernández

En la tarde del viernes último, Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se ve al presidente de la Nación, Mauricio Macri, saludar a granaderos junto al canciller, Jorge Faurie, durante la última Cumbre del Mercosur con los líderes de los países miembros, en la ciudad de Santa Fe.

En el video -con cerca de 37 mil reproducciones, 1.100 retuits y 2.700 “Me gusta”- se escucha que Macri se dirige a uno de los granaderos con la frase "algún día me gustaría estar tan elegante como usted" y, según los subtítulos de la pieza publicada por Fernández, el granadero habría respondido: "No es un placer de todos. Es el uniforme de la PATRIA!!! señor presidente..." (sic). Sin embargo, Reverso pudo verificar que estos últimos subtítulos son falsos, y que el granadero no dijo eso.

Pero, ¿qué es lo que le respondió el granadero al Presidente?

El 17 de julio, el Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" publicó en su cuenta de Twitter el video del diálogo entre el Presidente y el teniente primero del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, Christian Portaluppi, con más de 33.700 reproducciones, 1.300 retuits y 4.100 “Me gusta”, al 3 de agosto último.

Según pudo comprobar Reverso, aunque Macri sí dijo lo señalado en el video publicado por Fernández, el granadero en realidad respondió: “Será un placer verlo con el uniforme de la Patria, señor Presidente”. En la misma línea, el Regimiento publicó en ese tuit: “Cuando sos Escolta Presidencial y estas orgulloso de vestir el uniforme creado por el Padre de la Patria”, acompañado por los emojis de un caballo y de la bandera argentina y los hashtags #OrgulloRGC #EsteEsTuEjército.

Por último, el Presidente respondió en tono humorístico: “No lo descartemos, no lo descartemos”.

Al día siguiente, Todo Noticias (TN) publicó el mismo video en su página de Facebook y reseñó que se trataba de “un divertido y curioso intercambio” en el marco de la cumbre del Mercosur, mientras se esperaba recibir a los presidentes integrantes del bloque.

“Fuera de protocolo, el breve diálogo generó risas entre los presentes. Los protagonistas: el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el teniente primero del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, Christian Portaluppi”, dice la publicación de TN.

La respuesta de Aníbal Fernández

Consultado por Reverso, Aníbal Fernández confirmó que posteó el video en Twitter y dijo que lo había descargado de una nota del sitio Urgente24. “Lo vi y lo subí. Normalmente son serios en sus publicaciones”, dijo el ex jefe de Gabinete y actual precandidato a concejal del partido bonaerense de Pinamar, en diálogo con este medio.

En la nota de Urgente24, titulada “La respuesta del granadero que descolocó a Macri”, se afirma que “el Presidente quiso hacerse el simpático con un granadero que cumplía funciones, pero su respuesta lo incomodó y sólo atinó a reírse”.

El epígrafe de una captura de pantalla del video subido por el portal dice además que el granadero “dejó en 'offside' a Macri con una respuesta que no se esperaba” y en la nota se reproducen los subtítulos incorrectos.

El video que Urgente24 usa en su nota fue subido a YouTube el mismo viernes 2 de agosto por un usuario, con el título “Granadero le responde a Macri”, y al día siguiente tenía ya 10.701 visualizaciones.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son: por mail a info@chequeado.com por WhatsApp (ReversoAr.com/whatsapp) y /ReversoAr en todas las redes.

Autores: Lucía Gardel y Juan José Domínguez, Matías Di Santi, Pablo Fernández.