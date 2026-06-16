Voraz incendio destruyó un exmotel de Villa La Angostura frente a la Ruta 40

El exmotel Sasha de Villa La Angostura, ubicado sobre la Ruta 40, fue consumido por un incendio de gran magnitud este lues por la noche. Las llamas afectaron la mayor parte del sector superior del edificio y demandaron un amplio operativo de Bomberos y organismos de emergencia.

Según informó el cuerpo local de Bomberos Voluntarios, las primeras dotaciones arribaron alrededor de las 21:30 y se encontraron con un foco en la parte alta de la estructura. Después, el fuego se propagó rápidamente por el entretecho y terminó comprometiendo toda esa zona.

Cómo fue el operativo para contener las llamas en Villa La Angostura

De acuerdo con la información difundida, las características del edificio y la gran cantidad de material combustible hicieron que el incendio creciera en pocos minutos. Ante ese escenario, se decidió movilizar prácticamente todos los recursos disponibles.

El operativo demandó la participación de alrededor del 90% del personal operativo del cuartel. Durante varias horas se desplegaron distintas líneas de ataque para frenar el avance del fuego y proteger los sectores que todavía no habían sido alcanzados.

Una vez controladas las llamas, los equipos continuaron con tareas de remoción y enfriamiento del entretecho y el cielo raso.

El cuartel destacó el trabajo realizado por los bomberos durante toda la emergencia y valoró la respuesta del personal frente a un incendio de grandes dimensiones. También agradeció el acompañamiento de las instituciones que participaron del operativo.

Importante operativo por incendio en un exmotel de Villa La Angostura

Además de Bomberos, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Comisaría 28, personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz, la Brigada de Incendio, Protección Civil y la Municipalidad, que aportó camiones cisterna para garantizar el suministro de agua.

La intervención se extendió durante varias horas debido a la magnitud del incendio y a la necesidad de revisar toda la estructura antes de dar por finalizadas las tareas. No se informaron personas heridas como consecuencia del siniestro. Hasta el momento no se difundieron las causas que originaron el incendio.