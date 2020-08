Son varios los policías de Zapala que trabajan en Cutral Co

Los controles policiales en Cutral Co.

Son varios los efectivos policiales que se desempeñan en Cutral Co y Plaza Huincul aunque viven en Zapala. Para su regreso, se dispuso hace tiempo un transporte para que logren viajar sin inconvenientes. En el caso del uniformado reportado como positivo de covid 19 en Las Lajas se informó que su residencia permanente es Cutral Co.

Una vez que se conoció la cantidad de uniformados- son 16 hasta este momento- más los 35 aislados que pertenecen a diferentes reparticiones policiales de Cutral Co y Plaza Huincul, se indicó que existe una "reducción en el servicio ordinario". Así lo refirió uno de los jefes de la dirección Seguridad Interior Cutral Co, Claudio Vinet.

"Entendíamos que en algún momento nos iba a tocar esta situación, más si se tiene en cuenta que acá hay circulación comunitaria", describió el inspector. Agregó que todavía "los nexos epidemiológicos no están muy claros".

En cuanto al efectivo que transita la enfermedad en Las Lajas, el jefe policial explicó que "vive y tiene su diagrama en Cutral Co pero simplemente tiene familiares directos, los padres, en Las Lajas y para estar mejor asistido se fue para allá. Pero no viaja todos los días o permanentemente desde Las Lajas: vive, trabaja y tiene servicio especial en Cutral Co".

En cuanto al personal que reside en Zapala y cumple tareas en la comarca petrolera, explicó que fueron contratados dos minibús que los trasladan a diario, para que puedan llegar a trabajar y regresar a sus hogares.

Ante los casos confirmados, se debió readecuar el funcionamiento de la U21, donde cinco de los uniformados positivos, se desempeñan.