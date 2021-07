Sorpresa por un extraño objeto que se ve en las fotos de la NASA en Marte

La misión del rover Perseverance de Marte ha dejado una de las imágenes destacadas de la semana para la NASA, ya que sobre una de las rocas de la superficie de Marte se puede ver un pequeño y brillante objeto que llama la atención.

El interés despertado entre los seguidores de la misión ha hecho que desde el Twitter oficial de NASA's Perseverance Mars Rover hayan dado la explicación a la aparición de ese misterioso objeto.

Para la misión se llevaron a marte un total de 10 brocas: "La mayoría son para recolectar muestras; otras, como esta, son para pulir rocas (pulir la superficie exterior). Todo eso es necesario para conseguir las pistas científicas escondidas dentro de las rocas", escriben en uno de los tuits.

La broca, que es el pequeño objeto que se ve en la superficie, se instaló antes del lanzamiento, para cerrar el taladro y mantener el interior protegido. "Para mantener mi ciencia limpia y clara, la dejo a un lado antes de comenzar a recolectar muestras con brocas nuevas e impecables", continúa la explicación de Persverance.

Por último, se indica en otro tuit que la broca abrasiva se usó para limpiar un pequeño agujero en la roca y dejarlo ahí.

What’s this thing, and why is it sticking out of a Mars rock? (And no, it’s not a lightsaber handle.) Let me explain: 🧵 pic.twitter.com/bS9yvObLYD