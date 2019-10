Superclásico: ¿qué once titular pondrías para Boca?

Este martes, a partir de las 21:30, el país volverá a tener un único tema de debate... y no serán las elecciones. Es que Boca y River disputarán la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, buscando conocer que argentino pondrá un pie en el partido que definirá el título.

A disputarse en La Bombonera, el partido está plagado de incógnitas en la previa. El equipo de Alfaro debe revertir un 0-2 en la ida, y los de Gallardo no se caracterizan precisamente por guardarse nada. Por eso, te dejamos que uses un rato la ropa de DT y seas vos quien decida: Xeneize, ¿qué once titular pondrías para Boca?