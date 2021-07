Tarifa de Edersa: para el EPRE el pedido de aumento del 81% es «excesivo»

Uno de los principales pedidos que realizó Edersa en la audiencia pública para regular el nuevo cuadro tarifario fue implementar un sistema de ajustes semestrales a los costos no operativos. Es uno de los componentes del VAD (Valor Agregado de Distribución) y que solo se actualiza cada cinco años.



Para la distribuidora esta metodología genera un gran atraso en la tarifa que impacta sobre el funcionamiento de la empresa. Por eso, ayer en la quinta revisión tarifaria el Gerente General de al firma, Raúl Barhen, solicitó este incremento automático, además el incremento del 81% que regirá para hasta 2026.



La titular del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad de Río Negro), Isabel Tipping, manifestó que "es difícil" que se aplique este requerimiento de la empresa. Además, indicó que el pedido del 81% a priori parece "excesivo". "En principio ese pedido parece exagerado, pero vamos a ver los números finos, los estamos trabajando".



De cualquier forma, contó, se realizará un minucioso estudio para determinar cuál es el incremento que permitirá fijar a la empresa en la tarifa de electricidad para los usuarios rionegrinos. Edersa distribuye la energía en toda la provincia, salvo Bariloche y Río Colorado donde es manejada por cooperativas.

Agregó que el quinquenio finaliza en noviembre próximo y que podría ser la fecha para la nueva tarifa. Según la reglamentación, hay cuatro ventanas en el año en las que se puede otorgar aumentos, una de ellas es noviembre.



"Lo primero que hay que analizar si efectivamente hay una atraso en la tarifa. Porque siempre tenés que analizar de qué tarifa partiste en 20016 - comienzo del actual quinquenio-. Durante todo el quinquenio hubo aumentos salariales que fueron transferidos la tarifa de forma inmediata. Es cierto que con un país con la inflación como la que tenemos hay otros costos que no se actualizan, pero no se ajustan porque la empresa tampoco lo ha pedido", indicó.

"Nunca solicitaron una audiencia extraordinaria"



La normativa cuenta con una herramienta que tienen las partes para solicitar una audiencia extraordinaria para revisar la tarifa. Tipping indicó que en estos cinco años Edersa nunca lo solicitó.

Incluso, la única vez que se desarrolló una extraordinaria desde que comenzó la concesión del servicio fue en 2019 y fue pedido por el EPRE. En esa oportunidad la distribuidora no participó porque entendía que había una atraso muy grande en el último ajuste de 2016 que fue judicializado.



"En estos cinco años Edersa nunca utilizó esa herramienta. Ellos pueden solicitar la audiencia extraordinaria para revisar, otra cosa es que sea automático; nosotros nos inclinamos más por que haya audiencias que puedan ver con total transparencia qué está pasando y qué aumento se le está dando a la empresa, veo muy difícil que esto se concrete", indicó la funcionaria que ocupa el cargo desde 2019.



Deuda con Cammesa

Por otro lado, Tipping volvió a remarcar que la deuda que la distribuidora tiene con Cammesa, la mayorista, no se trasladará a la tarifa. "Terminantemente no, los usuarios ya pagaron esa energía por lo que no se va a transferir esa deuda de ninguna manera. Es una saldo que deberán arreglar entre Edersa y Cammesa", señaló. Indicó que la deuda ronda los 8.000 millones de pesos.



Argumentos de Edersa

La propuesta tarifaria la realizó Quantum América, una consultora internacional especialista en el área de servicios públicos, que trabajó en más de 25 países y en Argentina ha participado en estudios tarifarios para diferentes empresas y organismos.

Uno de los planteos que hizo Tristán García, encargado de exponer en la audiencia, fue la modificación en la composición de la factura de luz desde 2019. El VAD pasó del 31% en 2019 al 19% en la actualidad.



"Con el paso de un periodo tiempo tan largo queda de manifiesto el atraso en la tarifa. La composición de la factura muestra un cambio drástico producto de los aumentos que definió Nación en la energía que vende el mercado mayorista (Cammesa) y de la degradación que generó la inflación en la capacidad financiera de la distribuidora, afectando profundamente la capacidad de compra, de efectuar contrataciones y de ejecutar inversiones", señaló.