Taxistas se preparan para cortar los puentes entre Neuquén y Cipolletti

El hermano del taxista Pablo Sánchez, Rubén, informó que en la noche de este martes 28 de enero un grupo de choferes realizan un corte sobre uno de los carriles en los puentes carreteros de Neuquén y Cipolletti.

Cuando se reúnan en asamblea los taxistas definirán si endurecerán las medidas de fuerza. El fiscal José Gerez solicitó reunirse con los familiares de Pablo Sánchez este miércoles a las 10 para informar sobre las novedades de la causa.

La medida es por que tres jueces dictaron prisión domiciliaria a los tres imputados por el ataque: Daniel Costisch, Ezequiel Roa Moreno y Axel Jara. El juicio contra los sujetos se realizará dentro de un mes.

"Nadie entiende que quieren hacer los jueces, dejan a estos tipos en sus casas y ahora mi hermano es el preso, lo tienen con custodia policial. A los otros tres los dejan con rondines y se pueden escapar o hacer cualquier cosa", manifestó Rubén Sánchez a Río Negro.

El hombre anticipó que con sus colegas se están dirigiendo a los puentes carreteros y que la medida podría iniciar pasadas las 21. Anticiparon que se concentrarán en los puentes y luego definirán la metodología del reclamo. "No nos hemos comunicado con ninguna autoridad y estamos a la espera de que reviertan esto", manifestó.

Los tres imputados serán juzgados dentro de un mes y estaban con prisión preventiva. Al respecto el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, quien supervisa la causa, explicó a este medio que esta mañana se efectuó una audiencia de impugnación con los jueces Florencia Martini, Fernando Zviling y Richard Trincheri, quienes resolvieron por unanimidad modificar la medida cautelar a pedido de los tres abogados defensores.

"No entendemos por que resolvieron de esta manera. La prisión preventiva fue revisada en 10 audiencias y ahora los jueces dicen que el último tribunal compuesto por jueces del interior que la ratificó no dio argumentos para fundarla", explicó y agregó que "dos de los jueces que hoy resolvieron la domiciliaria ya habían avalado la preventiva y dieron justificaciones, es decir no cambió ninguna circunstancia para que se modifique. El riesgo de entorpecimiento sigue vigente", se quejó.

El fiscal anticipó que intentarán avanzar en un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia para revertir la resolución.