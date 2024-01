CES 2024: así es Rabbit R1, el asistente de IA que podría reemplazar al celular

El asistente de inteligencia artificial llamado Rabbit R1 se llevó todas las miradas en la CES 2024 que se realizó en Las Vegas.

Este dispositivo de bolsillo pretender revolucionar la relación que tenemos con los dispositivos electrónicos. Los más osados vaticinan que Rabbit R1 podría incluso algún día desplazar a los smartphones.

El tamaño de Rabbit R1 es la mitad de un iPhone. Tiene una pantalla táctil de 2.88 pulgadas, una cámara giratoria para fotografías y videos, y un botón giratorio y de presión para la navegación y la interacción con el asistente incorporado. Está equipado con un procesador MediaTek de 2.3 GHz, 4 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento, destacaron distintos medios especializados en tecnología.

Por su parte Rabbit OS, el sistema operativo del dispositivo, trabaja con una inteligencia artificial destinada a ser tu asistente virtual y trabaja de manera universal entre distintas apps. Simplemente se le pide al dispositivo lo que el usuario quiere y él se encarga.

Rabbit OS trabaja sobre un «gran modelo de acción», similar a los modelos de lenguaje como ChatGPT. De esta manera ya no será necesario cambiar de aplicación, sino simplemente pedirle al dispositivo lo que necesitamos.

This pocket-friendly, walkie-talkie-style-operated, touch screen with 360° camera and analogue scroll wheel is keen to unleash its rabbits (a series of automated scripts) to carry out your daily mundane tasks. @JulianChokkattu gives us the full rundown on the Rabbit R1. #CES2024 pic.twitter.com/lwgeYCUgpW