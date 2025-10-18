ChatGPT: más alianzas, contenidos eróticos y nuevas funciones

OpenAI confirmó que planea instalar en Argentina un megacentro de datos. Aunque inicialmente se había mencionado una inversión multimillonaria, la empresa evitó precisar cifras. En ese contexto, repasamos las últimas novedades del creador de ChatGPT.

Nueva alianza

Días atrás, la compañía anunció una asociación estratégica con el gigante de los chips Broadcom para diseñar y fabricar sus propios procesadores de inteligencia artificial. El acuerdo busca reforzar su posición como líder del sector, un camino que inició con el lanzamiento del popular chatbot en 2022.

Bajo el liderazgo de Sam Altman, OpenAI cerró acuerdos con gigantes como Nvidia, AMD y Oracle en Estados Unidos, y con las surcoreanas Samsung y SK Hynix. Estas alianzas implican inversiones masivas en infraestructura y centros de datos destinados a soportar el creciente poder de cómputo que demanda la IA.

La construcción de estos centros pondrá a prueba a los proveedores de energía, ya que estas instalaciones requieren enormes cantidades de electricidad y recursos para operar. De hecho, el proyecto con Broadcom —que comenzaría el próximo año— prevé una potencia de 10 gigavatios, equivalente al consumo energético de una gran ciudad.

Con el desarrollo de sus propios chips, OpenAI busca dejar de depender de procesadores comerciales y diseñar hardware optimizado para sus modelos de IA, aumentando su eficiencia y velocidad. “Asociarse con Broadcom es un paso crucial para construir la infraestructura que permita liberar todo el potencial de la inteligencia artificial y ofrecer beneficios reales a las personas y las empresas”, afirmó Altman.

Contenido erótico

Uno de los anuncios más sorprendentes tiene que ver con los planes de OpenAI para flexibilizar las restricciones de ChatGPT y permitir contenido erótico destinado a usuarios adultos verificados. La iniciativa forma parte del principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos”.

Altman explicó en su cuenta de X que las limitaciones impuestas para proteger la salud mental habían vuelto a ChatGPT “menos útil o disfrutable” para buena parte de los usuarios. Las restricciones se endurecieron tras la muerte de un adolescente en California, cuyos padres denunciaron que el chatbot le brindó consejos específicos de cómo atentar contra su vida.

Ese caso motivó una investigación en Estados Unidos sobre cómo los chatbots afectan a niños y adolescentes. “Dada la seriedad de este asunto, queremos hacer esto bien”, aseguró Altman, quien destacó que las nuevas herramientas de seguridad permitirán relajar los controles sin descuidar la protección de la salud mental.

OpenAI planea lanzar una versión de ChatGPT que permitirá personalizar el asistente: desde respuestas más humanas hasta tonos más expresivos o amistosos, con uso intensivo de emojis. El cambio más significativo llegará en diciembre, cuando se implemente un sistema de control de edad más estricto para habilitar el acceso a contenido erótico solo a adultos verificados.

Por ahora, la compañía no detalló cómo funcionará la verificación ni los filtros adicionales, aunque adelantó que desarrolla una tecnología de “predicción de edad” capaz de estimar si un usuario es mayor o menor de 18 años según su interacción con el chatbot.

Nueva función

OpenAI también presentó una nueva herramienta para conectar ChatGPT con aplicaciones de uso cotidiano. En el marco del Día de los Desarrolladores, la empresa lanzó Apps SDK, una función que permite integrar el asistente con servicios de música, búsqueda de inmuebles, reservas de hoteles o vuelos, y creación de imágenes, entre otros. Sin embargo, la función aún no está disponible en Europa.

Esta actualización permitirá que cualquier usuario con conocimientos básicos de informática configure su propio agente de IA semiautónomo, capaz de realizar tareas complejas por iniciativa propia: analizar datos, realizar búsquedas complementarias o crear programas personalizados.

“Es el mejor momento de la historia para ser un creador. Nunca fue tan rápido pasar de la idea al producto”, celebró Altman, y destacó que ChatGPT ya supera los 800 millones de usuarios semanales.

Con información de AFP