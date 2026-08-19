Científicos crearon un “espejo mentiroso” que refleja una imagen diferente a la realidad: cómo funciona

Los espejos convencionales reflejan la luz que reciben y reproducen la imagen de aquello que tienen delante. Aunque la forma o curvatura de una superficie puede generar deformaciones, el objeto reflejado continúa siendo reconocible. Sin embargo, un grupo de científicos consiguió llevar este principio mucho más lejos.

Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) desarrolló un “espejo mentiroso”, capaz de reflejar una imagen diferente del objeto que se encuentra frente a él.

El desarrollo, publicado en la revista científica Nature Communications, utiliza una superficie óptica especialmente diseñada para transformar la información contenida en la luz reflejada. Como resultado, el observador puede ver una imagen previamente determinada en lugar de una reproducción convencional del objeto original.

Según informó la agencia ANSA, con este sistema un sombrero o una bufanda podrían terminar apareciendo visualmente como un bolso al observar su reflejo.

Cómo funciona el “espejo mentiroso” creado por científicos de UCLA

El secreto de esta tecnología se encuentra en su superficie, formada por estructuras microscópicas capaces de modificar la fase de la luz.

No se trata de una ilusión generada mediante una pantalla ni de un efecto digital aplicado después de captar la imagen. La propia estructura óptica manipula la luz que llega hasta ella y modifica cómo regresa hacia el observador.

Cada espejo se diseña para producir una determinada imagen “señuelo”.

En las pruebas y simulaciones realizadas por el equipo de UCLA, los investigadores consiguieron diseñar sistemas capaces de transformar imágenes de prendas de vestir en un bolso, números escritos a mano en el número 8 y dibujos sencillos en la cara de un panda.

La clave está en la distribución de los componentes microscópicos de la superficie. Estos pueden configurarse para alterar la luz incidente y devolverla siguiendo un patrón previamente establecido.

Un espejo que no necesita cámaras ni inteligencia artificial para transformar la imagen

Una de las características más llamativas del desarrollo es que el procesamiento se produce mediante la propia óptica del dispositivo.

En lugar de registrar una imagen con una cámara, procesarla mediante una computadora y posteriormente mostrar el resultado en una pantalla, la superficie está diseñada físicamente para realizar la transformación.

De esta manera, el dispositivo funciona como una especie de procesador óptico pasivo, capaz de modificar la información visual mediante la interacción de la luz con su estructura microscópica.

¿Puede mostrar cualquier imagen?

Por el momento, la tecnología tiene importantes limitaciones. Cada dispositivo debe ser diseñado para producir transformaciones específicas, por lo que todavía está lejos de funcionar como un espejo capaz de inventar libremente cualquier reflejo.

Sin embargo, los investigadores consideran que el concepto podría evolucionar hacia sistemas más complejos, capaces de producir diferentes imágenes según el objeto que se encuentre frente a la superficie.

El avance representa así una demostración de cómo las llamadas metasuperficies ópticas pueden utilizarse no solamente para controlar la trayectoria de la luz, sino también para procesar la información que transporta.

Para qué podría utilizarse el “espejo que miente”

Más allá de lo sorprendente del experimento, sus posibles aplicaciones van mucho más allá de crear reflejos curiosos.

La tecnología podría abrir nuevas posibilidades para el procesamiento óptico de imágenes y la ocultación de información mediante dispositivos compactos que no requieren un sistema electrónico convencional para realizar la transformación.

Entre los campos mencionados para futuros desarrollos aparecen la seguridad, las tecnologías contra la vigilancia, el procesamiento de información visual y el entretenimiento.

Todavía se trata de una tecnología experimental y será necesario avanzar considerablemente antes de pensar en aplicaciones cotidianas. Sin embargo, el trabajo demuestra algo que hasta hace poco parecía propio de la ciencia ficción: un espejo ya no necesariamente tiene que mostrar aquello que realmente tiene delante.