iPhone 17 en Argentina: cuánto cuesta tras el arancel 0% y la diferencia con el exterior

La llegada del iPhone 17 Pro Max al mercado argentino marcó el primer lanzamiento de Apple bajo el nuevo esquema de comercio exterior vigente desde enero de 2026. Los teléfonos celulares importados ahora ingresan al país con arancel 0%, una medida que busca reducir los costos tras una baja progresiva que comenzó en mayo de 2025.

En la mayoría de las tiendas oficiales de Buenos Aires, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se comercializa a un precio final de $ 2.999.990. Este valor contempla la estructura impositiva actual, que mantiene tributos nacionales y provinciales pese a la quita del derecho de importación.

Por su parte, el modelo iPhone 17 Pro (256 GB) se ofrece a $ 2.699.990, mientras que la versión estándar del iPhone 17 tiene un precio de entrada de $ 1.999.990.

Comparativa con Estados Unidos y la región

Al contrastar los valores locales con los internacionales, Estados Unidos se mantiene como la opción más económica. El iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta allí U$S 1.199, una cifra considerablemente menor al precio final en Argentina.

Aquí tenés el listado de precios para el iPhone 17 Pro Max (256 GB) según los relevamientos de mercado para 2026:

Estados Unidos: U$S 1.199

Paraguay: U$S 1.570

España: U$S 1.708 (1.469 euros)

México: U$S 1.742

Chile: U$S 1.751 (1.549.990 pesos chilenos)

Argentina: U$S 2063 (promedio en tiendas oficiales). Hay lugares de Argentina que en efectivo se consigue por menos precio.

Uruguay: U$S 2.199

Brasil: U$S 2.319

El iPhone Air decepciona en ventas: solo el 6% de los estadounidenses lo eligieron frente al iPhone 17

El iPhone Air, la apuesta ultradelgada de Apple, no logró captar el interés del público estadounidense tras su lanzamiento, según los últimos datos de mercado. Apenas el 6% de los compradores de iPhone en Estados Unidos eligieron este modelo en el trimestre que finalizó en diciembre, una cifra muy por debajo de la preferencia por el iPhone 17 estándar, el 17 Pro y el 17 Pro Max, según una encuesta de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

El iPhone Air fue presentado en septiembre de 2025 como una renovación significativa en el diseño del iPhone, con apenas 5,6 milímetros de grosor y un peso reducido. Sin embargo, los datos de CIRP muestran que solo el 6% de los compradores eligieron este modelo, frente al 22% que optó por el iPhone 17 estándar, el 25% por el 17 Pro y el 27% por el 17 Pro Max.

El iPhone Air fue promocionado con un chasis de titanio, pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas y el procesador A19 Pro. Sin embargo, para lograr el diseño ultrafino, Apple tuvo que sacrificar la capacidad de la batería y limitar el sistema de cámaras y el audio.

Estas decisiones afectaron la experiencia de usuario y se tradujeron en críticas sobre la autonomía y las capacidades multimedia del dispositivo, especialmente en comparación con los modelos Pro y Pro Max.