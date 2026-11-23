Las empanadas de pollo caseras son un clásico de la cocina argentina que nunca pasa de moda. Con una masa dorada y crocante, un relleno abundante y el sabor de los condimentos tradicionales, se convierten en una alternativa perfecta para el almuerzo o la cena.

Esta versión tiene una particularidad: se prepara con alitas de pollo y aprovecha parte de su caldo de cocción para conseguir un relleno mucho más jugoso. La receta, difundida por A24 y compartida originalmente por el canal de YouTube El Rincón del Soguero, también incluye una masa casera que puede utilizarse tanto para cocinar al horno como para freír.

Empanadas de pollo caseras: los ingredientes para preparar 24 unidades

Para el relleno:

1 kilo de alitas de pollo.

2 cebollas medianas.

½ morrón rojo.

5 o 6 aceitunas picadas.

3 huevos duros.

Pasas de uva a gusto (opcional).

1 chorrito de aceite.

Pimentón, ají molido, pimienta, orégano y comino.

Sal a gusto.

Caldo de cocción del pollo, cantidad necesaria.

Para la masa casera:

500 gramos de harina común.

75 gramos de grasa vacuna o de cerdo derretida.

200 ml de agua tibia.

1 cucharadita de sal.

Para terminar:

1 huevo batido para pincelar las empanadas.

Cómo hacer empanadas de pollo jugosas, paso a paso

Paso 1. Cocinar el pollo. Colocar las alitas en una olla con agua y sal. Cocinar hasta que la carne esté completamente tierna y se desprenda fácilmente de los huesos. Reservar una taza del caldo de cocción.

Paso 2. Preparar la carne. Una vez que el pollo se haya enfriado lo suficiente para manipularlo, retirar la piel, los huesos y los cartílagos. Cortar la carne a cuchillo en trozos pequeños y reservar.

Paso 3. Cocinar las verduras. Picar las cebollas y el morrón rojo. Colocar un chorrito de aceite en una sartén y cocinar a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas.

Paso 4. Incorporar el pollo. Agregar la carne picada y condimentar con pimentón, ají molido, pimienta, orégano y una pizca de comino. Mezclar para integrar todos los sabores.

Paso 5. El secreto de la jugosidad. Añadir un poco del caldo reservado y cocinar durante aproximadamente cinco minutos. Este ingrediente aporta humedad y ayuda a conseguir un relleno sabroso que no se seca durante la cocción.

Paso 6. Enfriar el relleno. Incorporar las aceitunas y, si se desea, las pasas de uva. Dejar enfriar y llevar a la heladera. Antes de armar las empanadas, agregar los huevos duros picados.

Cómo preparar la masa casera para las empanadas de pollo

Paso 1. Colocar la harina en un recipiente amplio y formar un hueco en el centro.

Paso 2. Agregar la grasa derretida e incorporar de a poco el agua tibia con la sal disuelta.

Paso 3. Mezclar y amasar hasta obtener una masa suave, firme y homogénea.

Paso 4. Cubrir y dejar descansar durante aproximadamente 30 minutos.

Paso 5. Dividir la masa en porciones y estirar cada una hasta formar discos finos.

Paso 6. Colocar una cucharada generosa de relleno frío en el centro de cada tapa, humedecer los bordes y cerrar con el repulgue tradicional.

Cómo cocinar las empanadas de pollo para que queden doradas y crocantes

Una vez armadas, las empanadas pueden cocinarse de dos maneras.

Al horno: distribuirlas sobre una bandeja, pincelarlas con huevo batido y llevarlas al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que estén bien doradas.

Fritas: colocarlas en abundante aceite o grasa caliente, evitando una temperatura excesiva para que no se abran. Cocinar hasta conseguir un dorado parejo y retirar sobre papel absorbente.

El truco para que las empanadas de pollo no queden secas

Uno de los errores más frecuentes al preparar empanadas de pollo es utilizar carne demasiado seca o cocinar el relleno durante demasiado tiempo.

En esta receta, el caldo de las alitas cumple una función fundamental, porque aporta humedad y gelatina natural. Al enfriarse, el relleno adquiere una consistencia más firme que facilita el armado y, durante la cocción, recupera su jugosidad.

Otro consejo es preparar el relleno con anticipación y dejarlo descansar en la heladera. De esta manera, los sabores se integran y resulta más sencillo rellenar las tapas sin que se rompan.

Con estos pequeños secretos, las empanadas de pollo quedan doradas por fuera, tiernas por dentro y con ese sabor casero que las convierte en una opción irresistible para cualquier ocasión