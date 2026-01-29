Mapa | Pocos la conocen: dónde queda la ciudad argentina donde Elon Musk instaló una base de Starlink

Uno de los nodos vitales de Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, se encuentra en Argentina y esto solo asegura que el empresario estadounidense, de a poco, va ganando terreno en el país.

Starlink tiene una cobertura que, en teoría, abarca gran parte de la Argentina debido a su naturaleza satelital. Los usuarios la eligen por sobre otras porque ofrece conectividad a zonas rurales y remotas donde las redes tradicionales no llegan o son muy costosas.

Dónde queda la ciudad argentina donde Elon Musk instaló una base de Starlink

En la actualidad en Argentina existe sólo una base de Starlink, la misma se encuentra en el parque industrial de la ciudad de Chivilcoy.

Chivilcoy es una localidad que se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. A la misma se puede acceder principalmente por Ruta Nacional N° 5, y es conocido por su conexión con el tren Sarmiento y lugares como el Museo Almacén El Recreo, la Plaza 25 de Mayo y la Plaza España

La base de Starlink se encuentra precisamente en la zona del Parque Industrial de Chivilcoy que está a solo 200 metros del acceso a la localidad. La base es una estación terrestre clave para la red de internet satelital, estratégicamente ubicada para dar cobertura al centro y noroeste bonaerense y al interior del país.

Base de Starlink en Río Negro: qué se sabe

En la provincia de Río Negro, la base (o estación terrestre/gateway) de Starlink está confirmada y operativa, pero no se reveló públicamente una ubicación exacta o precisa.

Las gateways suelen ubicarse en sitios estratégicos con buena infraestructura eléctrica, visibilidad al cielo y bajo interferencia, a menudo en áreas semi-rurales o industriales, pero Starlink no publica mapas detallados de sus estaciones terrestres por razones de seguridad y operación.

Anatomía de la base: 16 antenas y un cerebro remoto

La instalación de Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, en Chivilcoy, aprobada tras una asamblea extraordinaria del consorcio de propietarios del parque, ocupa una parcela estratégica cedida en comodato.

Visualmente, la base de Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, rompe con la estética de las grandes torres de telefonía celular. Se trata de un conjunto de domos blancos que protegen las antenas de matriz en fase. La fotografía inicial corresponde a una base de Starlink en Brasil pero tienen el mismo aspecto en todo el mundo.

Estas antenas de Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, actúan como el enlace entre la red de fibra óptica submarina que llega a la Argentina y la constelación de satélites en órbita baja (LEO).

Por ejemplo, cuando un usuario de Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, en un campo de Pergamino envía un correo, la señal viaja al satélite, este la rebota hacia el gateway de Chivilcoy, y desde allí entra a la Internet convencional. La eficiencia de este «salto» es lo que permite velocidades de hasta 300 Mbps en lugares donde antes apenas llegaba el 2G.