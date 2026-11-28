Con la llegada de las altas temperaturas, los mosquitos vuelven a convertirse en una de las principales molestias dentro y fuera del hogar.

Entre las alternativas caseras que circulan para mantenerlos alejados se destaca una preparación a base de vinagre blanco y clavo de olor, difundida por la Universidad Libre del Ambiente (ULA) de Córdoba.

La propuesta utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir, aunque su eficacia como repelente no está suficientemente demostrada.

Cómo preparar la mezcla de vinagre blanco y clavo de olor para los mosquitos

Ingredientes:

1 taza de agua.

Media taza de vinagre blanco.

60 clavos de olor.

Preparación:

Colocar el agua en un recipiente limpio. Incorporar el vinagre blanco. Agregar los clavos de olor. Mezclar y dejar reposar para que los ingredientes liberen su aroma. Filtrar la preparación y colocarla en un pulverizador.

El clavo de olor contiene eugenol, un compuesto aromático presente en diferentes preparaciones de origen vegetal.

Sin embargo, esta mezcla casera no debe aplicarse sobre la piel ni utilizarse como sustituto de los repelentes autorizados.

Cómo mantener alejados a los mosquitos durante el verano

Además de los preparados caseros, existen medidas de eficacia comprobada para reducir la presencia de estos insectos y prevenir las picaduras:

Eliminar los recipientes que acumulen agua.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Mantener limpios los patios y jardines.

Renovar frecuentemente el agua de los bebederos de las mascotas.

Utilizar repelentes personales y ambientales autorizados por la ANMAT.

Los especialistas del CONICET recomiendan utilizar repelentes que contengan DEET, icaridina o IR3535.

Es importante recordar que las mezclas caseras no ofrecen una protección comprobada frente a las picaduras de mosquitos transmisores del dengue.