Furor por el streaming del Conicet: tres juegos que destacan la importancia del mar argentino

Aunque parezca increíble, el difícil presente que atraviesa la ciencia argentina contrasta, notablemente, con el furor generado con las transmisiones que realiza el Conicet en el mar argentino. Día a día miles de curiosos siguen el exitoso streaming que en poco tiempo dejará Mar del Plata, pero volverá para explorar las aguas patagónicas.

En ese contexto, los integrantes de la Patagonia Game Jam se vieron gratamente sorprendidos por las repercusiones de la transmisión a casi 4 mil metros de profundidad, debido a que un evento de desarrollo de videojuegos que ellos realizaron en el 2024 buscó, justamente, destacar la soberanía marítima.

Silvia Pérez Sisay, referente de la comunidad en la región, conversó con RÍO NEGRO para recordar el éxito de aquel encuentro y mencionar que las piezas desarrolladas se encuentran disponibles para jugar en línea.

“Estamos por cumplir cinco años con la Patagonia Game Jam y me doy cuenta de que siempre nos anticipamos con los temas”, señaló, entre risas, Silvia, al recordar que en el 2023 la temática del evento había sido inteligencia artificial (IA) y el impacto que la herramienta traería en todos los ámbitos. Vaya visión a futuro, ¿no?

“La temática del mar surgió porque veíamos que había mucha controversia respecto de la soberanía. En ese momento había toda una discusión respecto de si servía o no tener soberanía sobre las aguas. Generalmente, para este tipo de encuentros elegimos temas que están como en el eje de la discusión”, explicó la oriunda de Bariloche.

“Nos reíamos. La tendríamos que haber hecho este año. Hubiera sido un golazo”, reconoció, al hacer referencia a la enorme repercusión que tuvo el streaming del Conicet. En aquel evento se produjeron 14 juegos, de los cuales muchos se encuentra en línea, algunos de ellos son “muy divertidos” y están disponibles para jugarlos.

Para la elección de las temáticas, Silvia recordó que previo a los eventos, la comunidad organiza charlas con científicos y especialistas. Muchas de esas exposiciones están disponibles en YouTube porque los encuentros “se basan en conocimientos científicos reales”.

Puntos en común

Al reflexionar sobre la jam que convocó el mar argentino, Silvia se mostró preocupada por la intervención que lleva adelante el ser humano en estos ámbitos, debido a que ciertos comportamientos “modifican las lógicas de interacción de los animales”. Es por eso que pidió “desarrollar un marco de cuidado de la naturaleza” para “no poner en crisis las propias especies”.

En ese sentido, para la desarrolladora, existen puntos en común entre las repercusiones que generó el streaming y el trabajo que llevan adelante desde la comunidad. El primero y central, es ver las condiciones en las que se trabajan. La segunda variable a tener en cuenta, justamente, es el impacto del ser humano y cómo eso afecta el desarrollo de las especies. Como tercer punto, estableció la maravilla de los hallazgos, inimaginables en otro contexto, y por último, destacó la belleza relacionada con los descubrimientos: “Cuando intervenimos el paisaje, quitamos belleza en cierta medida. Se va modificando la estructura de la tierra y eso va alterando la interacción con las especies”.

Sobre el cierre, Silvia invitó a participar en la comunidad y destacó que todo lo que allí se hace, se realiza “a pulmón”, razón por la cual este año comenzaron a pedir aportes. “Atrás de esto hay mucha movida y es necesario encontrar un equilibrio entre el tiempo que uno aporta y lo que después a uno le queda como supuesta ganancia”, explicó.

La participación en estos espacios es abierta y no se necesita experiencia previa. “Solo hay que tener ganas”, apuntó e invitó a seguir las redes sociales de la agrupación. Este año, el tema de la próxima jam será la energía, adelantó la referente y confirmó que el evento se realizará del 5 al 7 de septiembre. Semanas previas, como ocurre habitualmente, habrá charlas con distintos especialistas.

Tres recomendados del evento

El éxito del streaming del Conicet hizo que la organizadora destaque tres juegos que se realizaron en la jam sobre el mar argentino:

“Sub Namuncurá”: inspirado en el Área Protegida Namuncurá-Banco Burdwood. El juego propone embarcarse en la aventura de cartografiar las islas ubicadas un “toquesín” más abajo de las Islas Malvinas.

“Vaporero”: desarrollado para destacar el Pato Vapor, nativo de la costa chubutense, que debe proteger su preciado nido de las implacables “oleadas de depredadores”. Estos patos son territoriales y no vuelan, lo que hace que la defensa del nido sea crucial.