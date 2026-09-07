«Fiebre retro»: la nueva tendencia de la IA que te transforma en un ícono de los 80, cómo hacerla
La moda vintage invadió TikTok e Instagram con fotos de estudio, peinados voluminosos y luces neón. El desafío viral utiliza herramientas gratuitas de Inteligencia Artificial para convertir selfies actuales en retratos de revista de la década más colorida del siglo XX. El paso a paso para sumarte en pocos minutos.
Las redes sociales volvieron a encender la nostalgia y esta vez el viaje es directo a los años 80. El desafío viral del momento invita a los usuarios a dejar que la Inteligencia Artificial (IA) imagine cómo se verían hoy si hubiesen vivido su mejor etapa en la década más desfachatada del siglo XX.
Con una estética retro inconfundible, guiños a la moda, música pop y luces de estudio, cada vez más famosos y creadores de contenido se suman a la tendencia para compartir versiones ochentosas de sí mismos.
El furor en las redes: el caso de Solita
Soledad Silveyra fue una de las primeras figuras argentinas en sumarse al juego. Con sus rulos dorados, una campera de jean y una sonrisa amplia, la actriz compartió en sus historias una imagen donde la tecnología la reimaginó como una auténtica chica retro.
El guiño fue aún más divertido cuando acompañó la foto con el clásico “Girls Just Want to Have Fun” y lanzó la consigna: “Según chatgpt, ¿cómo te verías en los 80’s?”, invitando a todos sus seguidores a sumarse a este juego colectivo de la memoria y la imaginación.
El fenómeno, que ya es furor en TikTok e Instagram, va mucho más allá de un simple filtro. Miles de participantes combinan esta creación digital con fotografías reales de sus padres o familiares en los años 80 para comparar los parecidos genéticos. Todo esto, musicalizado con clásicos del pop y el synth-pop que potencian el efecto nostálgico.
Paso a paso: cómo crear tu foto retro con IA
Convertir una foto actual en una imagen digna de un álbum familiar de hace cuatro décadas toma solo unos segundos. Para sumarte al trend, tenés que seguir este proceso:
- Elegir la base: buscá una foto personal actual que tenga buena iluminación y donde tu rostro esté en primer plano.
- Herramienta generativa: subí la imagen a una aplicación de IA (como la versión de pago de ChatGPT, Midjourney o apps gratuitas de filtros con IA en tu celular).
- El «Prompt» (la instrucción mágica): ingresá un texto detallado para guiar a la herramienta. Podés usar esta fórmula: “Transforma esta fotografía en un retrato de estudio de los años 80, con estética retro, peinado voluminoso, ropa ochentosa, maquillaje marcado, fondo colorido y luces de estudio”.
- Ajustes finales: una vez generada la imagen, podés pedirle a la Inteligencia Artificial que modifique el volumen del pelo o los colores de la ropa hasta conseguir el nivel de exageración típico de la época.
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