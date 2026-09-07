«Fiebre retro»: la nueva tendencia de la IA que te transforma en un ícono de los 80, cómo hacerla

Las redes sociales volvieron a encender la nostalgia y esta vez el viaje es directo a los años 80. El desafío viral del momento invita a los usuarios a dejar que la Inteligencia Artificial (IA) imagine cómo se verían hoy si hubiesen vivido su mejor etapa en la década más desfachatada del siglo XX.

Con una estética retro inconfundible, guiños a la moda, música pop y luces de estudio, cada vez más famosos y creadores de contenido se suman a la tendencia para compartir versiones ochentosas de sí mismos.

El furor en las redes: el caso de Solita

Soledad Silveyra fue una de las primeras figuras argentinas en sumarse al juego. Con sus rulos dorados, una campera de jean y una sonrisa amplia, la actriz compartió en sus historias una imagen donde la tecnología la reimaginó como una auténtica chica retro.

El guiño fue aún más divertido cuando acompañó la foto con el clásico “Girls Just Want to Have Fun” y lanzó la consigna: “Según chatgpt, ¿cómo te verías en los 80’s?”, invitando a todos sus seguidores a sumarse a este juego colectivo de la memoria y la imaginación.

El fenómeno, que ya es furor en TikTok e Instagram, va mucho más allá de un simple filtro. Miles de participantes combinan esta creación digital con fotografías reales de sus padres o familiares en los años 80 para comparar los parecidos genéticos. Todo esto, musicalizado con clásicos del pop y el synth-pop que potencian el efecto nostálgico.

Paso a paso: cómo crear tu foto retro con IA

Convertir una foto actual en una imagen digna de un álbum familiar de hace cuatro décadas toma solo unos segundos. Para sumarte al trend, tenés que seguir este proceso: