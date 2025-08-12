La inminente llegada del iPhone 17 ya mueve el tablero y provoca una baja histórica en los precios de los modelos anteriores de Apple. En España, algunos teléfonos se consiguen a la mitad de su valor original, algo que entusiasma a quienes buscan renovar sin gastar tanto. Conocé los detalles.

Bajan los precios de los iPhone: el motivo y cuánto cuestan los nuevos modelos

El nuevo modelo se presentaría el martes 9 de septiembre, con reservas habilitadas desde el viernes 19 y disponibilidad inmediata en tiendas. Aunque Apple todavía no lo confirmó de manera oficial, las filtraciones apuntan a esas fechas y reavivan el interés por la marca.

La baja de precios es notable. Según el portal Compradicción, hoy se pueden encontrar:

iPhone 14 Plus: 440 USD ($576.400 ARS)

iPhone 13 mini: 330 USD ($432.300 ARS)

iPhone 15 Plus (128 GB): 620 USD ($803.078 ARS)

iPhone 16: 770 USD ($1.004.377 ARS)

A pesar del descuento, estos equipos siguen siendo una opción sólida. Apple garantizó que recibirán actualizaciones de software hasta 2029, lo que les da más de cuatro años de vida útil. Esto los convierte en una compra atractiva para quienes quieren un iPhone potente sin pagar el precio del último modelo.

La estrategia de bajar precios antes de cada lanzamiento ya es un clásico de la marca, pero esta vez el recorte es más fuerte de lo habitual, lo que genera un escenario ideal para aprovechar ofertas antes de que se agoten.

Cuándo hacen el lanzamiento del iPhone 17

Martes 9 de septiembre: presentación oficial del iPhone 17.

Viernes 12 de septiembre: apertura de reservas.

Viernes 19 de septiembre: lanzamiento y llegada a tiendas

Qué traerá el nuevo IPhone 17

Esta actualización pretendería ofrecer una interfaz más fluida y visualmente atractiva, alineada con la tendencia de la compañía hacia la simplificación y la elegancia en la interacción digital

En el terreno del hardware, los informes de Bloomberg y MacRumors coinciden en que: la serie iPhone 17 mantendría la tradición de la marca de introducir cambios en la paleta de colores con cada nueva generación.

Actualmente, los modelos iPhone 16 y iPhone 16 Plus se ofrecen en cinco variantes cromáticas: ultramar, verde azulado, rosa, blanco y negro. Para la próxima generación, los rumores apuntan a la llegada de dos nuevos colores: morado y verde.

En cuanto a los modelos de gama alta, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, se anticipan cambios más profundos en los materiales y el diseño. MacRumors señala que Apple podría abandonar el marco de titanio en favor de uno de aluminio, lo que supondría una modificación relevante en la percepción y el peso del dispositivo.

Además, la parte trasera de estos modelos adoptaría un diseño híbrido de aluminio y vidrio, una combinación que no solo impactaría en la estética, sino en la ergonomía y la resistencia del teléfono. Entre los nuevos colores que se barajan para esta gama destaca el azul cielo, aunque la lista definitiva está por confirmar.