La elección de carreras, marcada por la tecnología y la innovación

En un escenario marcado por la transformación digital, los jóvenes argentinos están redefiniendo sus elecciones académicas. Ya no se trata únicamente de optar por carreras tradicionales, sino de inclinarse por propuestas que integren tecnología, negocios y ciencias sociales. Un informe de la Universidad de San Andrés (Udesa) sobre las inscripciones para 2026 confirma esta tendencia y muestra un claro avance de perfiles interdisciplinarios.

El creciente interés por áreas como la inteligencia artificial y las ciencias del comportamiento marca un punto de inflexión en la educación superior. Se trata de estudiantes que buscan comprender fenómenos complejos y desarrollar soluciones que articulen lo técnico con lo humano. “Los jóvenes buscan una carrera que los desafíe intelectualmente, les abra puertas profesionales diversas y les permita reinventarse a lo largo de toda la vida”, señaló Lucas Grosman, rector de la institución.

El ranking de las carreras más elegidas refleja este cambio de paradigma. Entre las más demandadas aparecen Administración de Empresas y Finanzas, junto con propuestas más recientes como Negocios Digitales, Economía Empresarial, Ciencias del Comportamiento e Ingeniería en Inteligencia Artificial, además de Biotecnología. La diferencia es que incluso las carreras históricas han incorporado herramientas digitales, análisis de datos y nuevas tecnologías como parte central de su formación.

En este contexto, surgen nuevas carreras diseñadas para responder a un mercado laboral más complejo y dinámico. Negocios Digitales, por ejemplo, integra el mundo empresarial con el ecosistema de plataformas, mientras que Economía Empresarial combina el rigor analítico con una aplicación directa en la toma de decisiones. A la par, disciplinas como Inteligencia Artificial y Ciencias del Comportamiento atraen a estudiantes que buscan adelantarse a las tendencias globales.

Para Udesa, la distinción entre carreras “tradicionales” y “nuevas” es cada vez menos relevante. La formación universitaria avanza hacia modelos más flexibles e interdisciplinarios, donde la capacidad de integrar distintos saberes se vuelve clave. En ese sentido, los nativos digitales no solo eligen qué estudiar, sino cómo prepararse para un futuro en permanente transformación.

