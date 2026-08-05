Cerca de los US$50.000 millones de reservas: por qué no baja el riesgo país y el rechazo millonario a Wall Street

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) roza un umbral clave en sus cuentas brutas: el stock de divisas alcanzó los US$49.600 millones, impulsado por compras acumuladas en el mercado oficial que superan los US$13.000 millones en lo que va del año. La cifra representa el nivel más alto registrado por la autoridad monetaria desde 2012. Sin embargo, el fortalecimiento de la caja oficial contrasta con un frente financiero que no termina de aflojar: el riesgo país, que continúa estancado por encima de los 420 puntos básicos.

En este escenario de luces y sombras, se conoció además que un consorcio de bancos internacionales ofreció al ministerio de Economía una emisión de deuda por US$5.000 millones. La propuesta fue rechazada de plano por el equipo económico debido a la exigencia de las entidades financieras, que reclamaban una tasa de interés cercana al 9% anual. Desde el Palacio de Hacienda prefirieron postergar la salida al mercado internacional a la espera de rendimientos inferiores al 8%, en sintonía con las condiciones crediticias que hoy obtienen corporaciones como YPF o la Ciudad de Buenos Aires.

La barrera electoral y la compresión de tasas

Al analizar la dinámica de los mercados en su columna habitual de Río Negro Radio, el economista Pablo Wende explicó que la resistencia del riesgo país a perforar el piso de las 400 unidades responde a la cautela de los inversores frente a los plazos políticos.

Lo principal sigue siendo la incertidumbre respecto a lo que va a pasar el año que viene con las elecciones. El inversor no va a querer estar recontra invertido en Argentina si hay dudas sobre la gobernabilidad o el resultado». Pablo Wende.

A este factor se suma un elemento técnico de mercado: la ganancia de los títulos argentinos ya se comprimió de forma acelerada en los últimos meses. Con bonos que rinden entre el 8% y el 9% anual (y tramos cortos ubicados entre el 5% y el 6%), el «premio de riesgo» que paga el país dejó de resultar lo suficientemente abultado como para que los fondos internacionales asuman la volatilidad preelectoral.

«Salió una oferta de un grupo de bancos para colocar 5.000 millones de dólares en nuevos bonos, pero el Gobierno la rechazó porque la tasa del 9% todavía es alta», detalló Pablo Wende. «El Ejecutivo espera la oportunidad para emitir en el 8% o abajo del 8%, que es la tasa a la que se financia YPF», completó sobre la estrategia oficial.

La grieta del consumo: números récord frente al bolsillo de la calle

En el plano de la economía cotidiana, el análisis expuso una grieta entre las lecturas oficiales y la percepción del comercio tradicional. Por un lado, las mediciones del INDEC y del ministerio de Economía reflejan registros elevados en el consumo privado global, apuntalados por números récord en importaciones minoristas bajo la modalidad puerta a puerta y operaciones de e-commerce.

Por el otro, las cadenas de supermercados tradicionales acusan caídas en sus volúmenes de venta y los índices de morosidad bancaria rozan el 14%. Según Wende, más que una contradicción matemática, el fenómeno responde a un cambio profundo en los hábitos de consumo de las familias, donde el gasto se canaliza a través de plataformas digitales mientras los mostradores físicos absorben el impacto directo de la pérdida de poder adquisitivo.

Sobre esto girará parte de la columna de Pablo Wende en Río Negro Radio, el próximo viernes 7 de agosto. Lo podes seguir por el canal oficial de la radio en YouTube.

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