Los Simpson llegaron a Fortnite: así es la temporada que rompe récords de jugadores

Los Simpson revolucionan Fortnite con una colaboración que marca un antes y un después en la historia del videojuego de Epic Games. La llegada de la familia amarilla más famosa del mundo no solo despertó la nostalgia de los fanáticos de la serie, sino que también impulsó cifras récord dentro del universo del Battle Royale. Los detalles en esta nota.

Fortnite revive su boom con Los Simpson

Los Simpson revolucionan Fortnite. Según datos oficiales de la compañía, más de 2.7 millones de jugadores se conectaron de forma simultánea durante el primer fin de semana del lanzamiento, alcanzando el pico más alto de participación desde la temporada navideña de 2024.

Esta temporada temática, disponible hasta el 29 de noviembre de 2025, ya se posiciona como uno de los eventos más exitosos del año para Fortnite. Parte del atractivo radica en la recreación del icónico Springfield, que fue diseñado con un nivel de detalle que entusiasma tanto a los seguidores de Los Simpson como a los jugadores más experimentados.

Lugares emblemáticos como la taberna de Moe, el Kwik-E-Mart y la planta nuclear se convirtieron en escenarios clave de batalla, donde los usuarios pueden explorar, competir y encontrar referencias directas a la serie creada por Matt Groening.

just checked… Ned Flanders has over 33k global eliminations in Fortnite lol 🥸 https://t.co/zxLKvdinEL — Fortnite (@Fortnite) November 7, 2025

Además, el juego permite desbloquear atuendos de personajes clásicos como Homero y Marge Simpson, junto a variantes especiales que ya se volvieron virales, entre ellas la versión “Stupid Sexy Flanders”.

Este tipo de contenido exclusivo refuerza la estrategia de Epic Games de mantener vivo el interés en Fortnite a través de alianzas con franquicias culturales de alcance global, combinando el mundo del entretenimiento con la experiencia interactiva del videojuego.

Para acompañar el evento, Epic Games anunció el estreno de cuatro cortos originales ambientados en Springfield. El primero, Apocalipsis en Springfield, ya está disponible, mientras que los próximos lanzamientos serán Lluvia de rosquillas el 10 de noviembre, Invasión de Homeros el 17 de noviembre y El increíble Homero el 24 de noviembre.