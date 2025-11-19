Matías Alé y Martina Vignolo viajaron a Disney para celebrar su luna de miel

Matías Alé y Martina Vignolo eligieron los parques de Disney para celebrar su luna de miel, luego de una boda íntima y emotiva que marcó uno de los momentos más importantes de su relación. La pareja viajó a Orlando a comienzos de la semana y, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, planearon un recorrido que combina descanso, diversión y el espíritu mágico que los identifica.

Desde su llegada, los recién casados se mostraron entregados a la experiencia Disney: orejitas, personajes, atracciones clásicas y recorridos nocturnos formaron parte de un itinerario que vivieron con entusiasmo. Testigos que coincidieron con ellos en Magic Kingdom aseguran que Alé se mostró carismático y efusivo, mientras Martina registraba cada momento de su primera aventura como marido y mujer.

Así disfrutan su luna de miel Matías Alé y Martina Vignolo

En sus redes sociales compartieron imágenes frente al Castillo de Cenicienta, en el desfile de personajes y arriba de atracciones icónicas como Space Mountain y Tron Lightcycle Run. “Estamos viviendo un sueño”, habría dicho Alé a turistas argentinos que lo reconocieron en el parque. Martina, en tanto, destacó lo especial que fue “volver a sentirse chicos” en un viaje con profundo valor emocional para ambos.

La pareja también realizó una visita exclusiva a Animal Kingdom, donde quedaron fascinados con el mundo de Avatar, y disfrutaron de una cena romántica en Epcot, con vista al show nocturno de fuegos artificiales. Otro de los puntos fuertes del viaje fue su paso por Hollywood Studios, donde Alé no quiso perderse Star Wars: Galaxy’s Edge, y una tarde de compras en Disney Springs, donde fueron vistos eligiendo souvenirs y regalos para sus familias.

Los recién casados permanecerán algunos días más en Orlando antes de regresar a la Argentina, donde Matías retomará compromisos laborales. Para ambos, esta luna de miel no fue solo un descanso, sino también una confirmación del gran momento que atraviesa la pareja.

Mientras tanto, sus seguidores celebran esta etapa con mensajes de cariño en redes sociales y esperan nuevas postales del viaje, que ya se perfila como uno de los recuerdos más felices de su historia juntos.