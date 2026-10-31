PlayStation anunció los tres juegos que llegarán a PS Plus en noviembre
La plataforma incorporará tres videojuegos de distintos géneros a su catálogo mensual. Los suscriptores podrán acceder a las nuevas propuestas desde el 3 de noviembre, tanto en PS4 como en PS5.
PlayStation anunció los tres títulos que se incorporarán al catálogo de juegos mensuales de PlayStation Plus durante noviembre. Se trata de Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered y Monster Train 2, que estarán disponibles para los suscriptores desde el 3 de noviembre.
Dead Island 2 y Tomb Raider, entre los títulos de PS Plus para noviembre
La propuesta incluye opciones de distintos géneros. Dead Island 2, para PS4 y PS5, propone una aventura de acción y supervivencia en una versión apocalíptica de Los Ángeles, invadida por zombis. Los jugadores podrán recorrer la ciudad, completar misiones y combatir en solitario o en partidas cooperativas online de hasta tres participantes.
Por su parte, Tomb Raider IV-VI Remastered reúne tres entregas de la saga protagonizada por Lara Croft: The Last Revelation, Chronicles y The Angel of Darkness, con la posibilidad de alternar entre los gráficos originales y los remasterizados.
Finalmente, Monster Train 2, exclusivo para PS5, combina estrategia y construcción de mazos en una aventura que enfrenta a antiguos ángeles y demonios contra poderosos Titanes.
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