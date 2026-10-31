PlayStation anunció los tres juegos que llegarán a PS Plus en noviembre

PlayStation anunció los tres títulos que se incorporarán al catálogo de juegos mensuales de PlayStation Plus durante noviembre. Se trata de Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered y Monster Train 2, que estarán disponibles para los suscriptores desde el 3 de noviembre.

Dead Island 2 y Tomb Raider, entre los títulos de PS Plus para noviembre

La propuesta incluye opciones de distintos géneros. Dead Island 2, para PS4 y PS5, propone una aventura de acción y supervivencia en una versión apocalíptica de Los Ángeles, invadida por zombis. Los jugadores podrán recorrer la ciudad, completar misiones y combatir en solitario o en partidas cooperativas online de hasta tres participantes.

Por su parte, Tomb Raider IV-VI Remastered reúne tres entregas de la saga protagonizada por Lara Croft: The Last Revelation, Chronicles y The Angel of Darkness, con la posibilidad de alternar entre los gráficos originales y los remasterizados.

Finalmente, Monster Train 2, exclusivo para PS5, combina estrategia y construcción de mazos en una aventura que enfrenta a antiguos ángeles y demonios contra poderosos Titanes.