El jugador que sumó millones de seguidores en el Mundial 2026 será uno de los primeros usuarios en poder jugar al videojuego en todo el continente.

El futbolista profesional nacido en Nueva Zelanda, Tim Payne, ganó notoriedad internacional durante el último Mundial con la viralización de un creador de contenido argentino, el cual impulsó su imagen de ser el jugador menos conocido, a pasar a contar con más de 4,9 millones de seguidores.

Su presente mediático impulsó su reciente traspaso al Olimpia de Paraguay. Actualmente reside en Asunción junto a su familia, donde atraviesa un presente deportivo clave con el equipo paraguayo, que se encuentra a solo un partido de consagrarse campeón local.

Medios de Paraguay informaron que más allá de su desempeño dentro de la cancha, el defensor ha demostrado ser un entusiasta seguidor de los videojuegos. A través de sus redes sociales, el jugador compartió los preparativos de su cuenta de PlayStation en la previa del debut de Grand Theft Auto VI, dejando en evidencia su expectativa por el estreno mundial del título.

El lanzamiento oficial de esta nueva entrega está programado para el 19 de noviembre de 2026, una fecha marcada en el calendario de millones de usuarios alrededor del mundo. La franquicia, desarrollada por el estudio Rockstar Games, se consolidó a lo largo de las décadas como uno de los fenómenos más influyentes y rentables de la industria del entretenimiento digital.

Cada nueva edición eleva los estándares técnicos del sector, ofreciendo mapas de dimensiones masivas, un nivel de detalle hiperrealista y una jugabilidad que permite a los usuarios interactuar de múltiples formas con el entorno. En el caso particular de GTA VI, la expectativa alcanzó niveles históricos debido a los años de espera transcurridos desde el estreno de su predecesor, Grand Theft Auto V, en 2013.

El «truco de Nueva Zelanda» y la ventaja del usuario de Tim Payne

El medio LN reveló que la posibilidad de que Tim Payne acceda al título antes que el resto de los jugadores en Sudamérica se debe a una cuestión estrictamente geográfica y de configuración digital. Debido a su ubicación en el mapa, Nueva Zelanda es uno de los primeros países del mundo en recibir las novedades globales que se habilitan a la medianoche de cada región, sacando varias horas de ventaja respecto al huso horario de Paraguay y Argentina.

Al ser ciudadano neozelandés y contar con su perfil de PlayStation configurado bajo la región de su país de origen, el futbolista tiene acceso directo a la tienda digital local. Esto le permite desbloquear la copia predescargada del juego apenas el reloj marque las 12:00 a. m. (hora de Nueva Zelanda), momento en el cual en Asunción todavía faltará gran parte de la jornada previa al estreno oficial.

Una historia publicada por el jugador, instalando el juego y siendo uno de los primeros usuarios en Paraguay (Foto: captura)

Esta metodología, conocida popularmente entre los usuarios de consolas como el «truco de Nueva Zelanda» y es utilizada habitualmente por quienes buscan evitar las esperas regionales. En consolas como Xbox basta con modificar el país de residencia en los ajustes del sistema, mientras que en PlayStation 5 requiere operar mediante una cuenta vinculada a la tienda neozelandesa y activar la opción de juego sin conexión.

Para completar el proceso, los usuarios que no residen allí suelen recurrir a tarjetas de regalo en moneda local para concretar la compra antes de reiniciar el dispositivo. En el caso de Payne, su propia nacionalidad le facilitó el trámite de forma natural, permitiéndole tener todo listo en su consola para iniciar la partida antes que cualquier otro aficionado en la región.