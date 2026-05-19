Spotify eliminará el polémico logo de bola de discoteca tras las críticas de los usuarios

Spotify confirmó que eliminará la polémica versión de su logo con forma de bola de discoteca luego de la fuerte reacción negativa que generó entre millones de usuarios en redes sociales. Según informó la revista especializada Variety, el ícono temporal desaparecerá la próxima semana y la aplicación volverá a mostrar el clásico logo verde en 2D.

La plataforma había lanzado el nuevo diseño como parte de la celebración por sus 20 años y lo vinculó a la experiencia interactiva “Spotify 20: Tu fiesta del año”, una función para móviles que permite repasar el historial musical de cada usuario.

El nuevo logo de Spotify desató críticas en redes sociales

Sin previo aviso, Spotify reemplazó la semana pasada su tradicional ícono por una bola de espejos verde brillante en la versión móvil de la app para iPhone y otros dispositivos.

Lo que para la empresa era una acción festiva y temporal terminó convirtiéndose en un inesperado foco de críticas.

En X (ex Twitter), cientos de usuarios cuestionaron el rediseño y lo calificaron como “confuso”, “feo” y “difícil de identificar” en la pantalla del celular.

“Deberían despedir a quien diseñó este logo”, escribió un usuario junto a una captura del nuevo ícono. Desde la cuenta oficial de Spotify respondieron: “Sabemos que el brillo no es del gusto de todos. Este brillo temporal terminará pronto. El icono habitual de Spotify volverá la semana que viene”.

Por qué el logo generó tanto rechazo

Uno de los análisis más compartidos fue el del consultor digital Jack Appleby, quien aseguró que el nuevo diseño tenía “problemas de legibilidad y branding”.

Según explicó, el verde elegido era demasiado oscuro sobre el fondo negro y la textura de la bola de discoteca se veía pixelada en pantallas pequeñas.

“Un error bastante tonto”, resumió Appleby en redes sociales.

Spotify volvió a responder con humor: “Es nuestro aniversario, así que estamos de fiesta, pero volveremos a la normalidad cuando se apaguen las luces”.

No todos odiaron el cambio de Spotify

Pese a la ola de críticas, algunos usuarios y especialistas defendieron la iniciativa de la plataforma.

Michael J. Miraflor, vicepresidente ejecutivo global de EssenceMediacom, cuestionó el enojo generalizado y consideró exagerada la reacción contra Spotify.

“Presionaron a Spotify para revertir algo divertido y diferente para su aniversario. No nos merecemos cosas buenas”, escribió en X.

Cuándo volverá el logo clásico de Spotify

Según detalló Variety, Spotify ya confirmó que el cambio era temporal desde el inicio y que el clásico ícono volverá automáticamente a los teléfonos durante la próxima semana.

La polémica dejó en evidencia cómo incluso modificaciones menores en aplicaciones masivas pueden generar fuertes reacciones entre los usuarios, especialmente cuando afectan elementos tan reconocibles como un logo.