WhatsApp 2026: Nuevas etiquetas de grupo y stickers de texto para mejorar la comunicación

WhatsApp inició el 2026 con una renovación profunda de sus chats grupales, introduciendo herramientas que hasta ahora eran exclusivas de plataformas como Discord o Slack. La gran novedad es la llegada de las etiquetas de miembro personalizables, una función que permite a cada integrante asignarse un rol específico (como «Entrenador«, «Admin» o «Papá de Juli») visible para todo el grupo.

Estas etiquetas de WhatsApp son independientes para cada chat, garantizando que tu identidad se adapte al contexto de cada comunidad sin necesidad de cambiar tu perfil global. Todos los detalles, acá.

Stickers de texto y recordatorios en WhatsApp: las nuevas armas de expresión y organización

Además de la identidad, WhatsApp busca que los mensajes importantes no se pierdan en el «ruido» de los grupos grandes. Con la nueva función de stickers de texto, ahora podés transformar cualquier palabra o frase en un sticker visual directamente desde el buscador de la app, permitiendo resaltar directivas o bromas internas de forma creativa.

Para quienes coordinan eventos, la plataforma sumó recordatorios personalizados. Al crear un evento en el chat, el organizador puede programar alertas automáticas para que los invitados reciban notificaciones previas, asegurando una mayor asistencia a reuniones o celebraciones. Estas mejoras se integran al ecosistema de funciones ya consolidadas, como el envío de archivos de hasta 2 GB y la transmisión de fotos en calidad HD.

Lo que viene en WhatsApp: modo de «Seguridad Estricta» y rediseño visual

Según las últimas filtraciones de WABetaInfo, el equipo de Meta ya está probando una capa de protección extrema denominada Configuración de Seguridad Estricta. Esta función, que llegaría de forma masiva en las próximas semanas, permitirá:

Bloquear multimedia de desconocidos : evita la descarga automática de fotos o videos de números no agendados.

: evita la descarga automática de fotos o videos de números no agendados. Silenciar llamadas de spam : un filtro automático para números desconocidos.

: un filtro automático para números desconocidos. Protección de IP: las llamadas se transmitirán a través de los servidores de WhatsApp para ocultar la ubicación del usuario.

Finalmente, se espera un rediseño visual de las burbujas de chat con esquinas más redondeadas y una mejor separación entre respuestas, facilitando la lectura en hilos de conversación extensos.