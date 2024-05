Venta, prohibición y los posibles escenarios de TikTok en Estados Unidos

TikTok planea dar batalla y anunció que luchará contra la ley que le impone cortar lazos con sus propietarios chinos o enfrentar una prohibición total en Estados Unidos.

El proyecto de ley promulgado por el presidente Joe Biden otorga a TikTok 270 días – es decir, unos nueve meses – para encontrar un comprador no chino para poder seguir operando en Estados Unidos. La Casa Blanca puede ampliar el plazo una sola vez por 90 días. Durante ese tiempo la aplicación seguirá funcionando para sus 170 millones de usuarios estadounidenses.

Tiktok anunció que luchará contra la ley en los tribunales y argumentó que la norma viola gravemente el derecho a la libertad de expresión. La empresa tiene algunas razones para creer que saldrá airosa. En 2020 sobrevivió a una orden similar del entonces presidente republicano Donald Trump.

La red social presentó un recurso impugnando la prohibición y un juez federal bloqueó temporalmente el esfuerzo de Trump. En ese entonces la Justicia dijo que las razones para prohibir la aplicación probablemente eran exageradas y que el derecho a la libre expresión estaba en peligro.

Aún así, Trump intentó negociar un acuerdo en el que la empresa de servidores de datos Oracle y el gigante de los supermercados Walmart comprarían una participación conjunta en TikTok. Esas tratativas no llegaron a ninguna parte.

El nuevo proyecto promulgado por Biden fue diseñado para superar esos mismos dolores de cabeza legales y algunos expertos creen que la Corte Suprema de Estados Unidos podría estar dispuesta a permitir que las consideraciones de seguridad nacional prevalezcan sobre la protección de la libertad de expresión.

Trump, que se postulará nuevamente para Presidente en las elecciones y tendrá como rival a Biden otra vez, cambió de posición y afirmó que se opone a la posible prohibición porque beneficiaría a Meta, propietario de Instagram y Facebook. Ante este panorama, la agencia AFP detalló los posibles escenarios que enfrentará la plataforma en los próximos meses.

TikTok en Estados Unidos: los posibles ganadores

Encontrar un comprador para TikTok no será una tarea fácil. Podrían ser grandes tecnológicas como Meta o Google pero probablemente no podrán adquirirla porque correrían el riesgo de ser señalados por monopolio.

Incluso Microsoft, propietario de LinkedIn y ahora la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado, sería corrido de cerca por parte de los reguladores de competencia. Oracle también podría estar interesado en un nuevo intento.

Salvo una decisión judicial, la fecha límite para vender TikTok sería aproximadamente un año si se hace una extensión de 90 días.

Luego, TikTok ya no estaría disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple o Android en Estados Unidos, además de no realizarse más actualizaciones de software ni reparación de errores.

En otras palabras, TikTok desaparecería lentamente y Bytedance no podría actualizar la aplicación, aunque podría decidir cerrarla por completo.

En esta batalla, China salió en defensa de TikTok. No quiere que se siente un precedente en el que una empresa china se vea obligada en el futuro a vender uno de sus activos más valiosos, incluido un algoritmo que es la envidia de sus competidores. Esta cuestión fue discutida entre Biden y el presidente chino Xi Jinping.

Los claros ganadores de una eventual prohibición de TikTok serían Meta y Google, que han lanzado sus propios imitadores de TikTok: Meta Reels y YouTube Shorts.

Ambas alternativas fueron ganando terreno en el mercado estadounidense justo cuando TikTok parece estancarse.

TikTok en Estados Unidos: qué dijo la empresa

En los últimos días la matriz de TikTok, ByteDance, dijo que no tenía intención alguna de vender la red social. The Information había publicado que la empresa estudiaba escenario para vender la plataforma sin el poderoso algoritmo pero el gigante tecnológico chino lo negó. “Las informaciones de medios extranjeros sobre ByteDance explorando la venta de TikTok no son verdad”, señaló la empresa.

La popular plataforma es motivo de controversia política y diplomática porque Estados Unidos alega que ésta puede ser usada por el gobierno de China con fines de espionaje y propaganda. La empresa negó varias veces cualquier vínculo con el gobierno chino y aseguró que nunca compartió ni compartirá datos privados de los usuarios estadounidenses con Pekín.

Planteado el escenario queda claro que Estados Unidos le declaró abiertamente la guerra a la red social china y a su jugoso algoritmo. Restará esperar para saber qué motivos pesarán más ante la Corte Suprema de ese país porque el CEO de la empresa, Shou Zi Chew, anticipó que irá a la Justicia por la ley. ¿Está preparado ese país para vivir sin TikTok?.