WhatsApp: cómo saber si alguien está leyendo tus mensajes desde otro celular

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, pero no todos conocen una función de seguridad que permite comprobar si la cuenta está abierta en otros dispositivos.

La herramienta se llama Dispositivos vinculados y muestra las computadoras, los navegadores y otros teléfonos que tienen una sesión asociada a la cuenta.

Aunque esta función resulta útil para quienes utilizan WhatsApp desde una computadora o un segundo celular, también es importante conocerla para detectar accesos que no reconocés y cerrar sesiones que ya no necesitás.

La revisión puede realizarse en pocos pasos, directamente desde la aplicación.

WhatsApp: cómo saber en qué dispositivos está abierta tu cuenta

WhatsApp permite vincular dispositivos adicionales para utilizar la misma cuenta sin depender constantemente del teléfono principal.

Para consultar cuáles están conectados, hay que ingresar al apartado Dispositivos vinculados.

En Android:

Abrí WhatsApp desde tu celular principal. Tocá el menú de los tres puntos, ubicado en la parte superior. Seleccioná Dispositivos vinculados. Revisá la lista de equipos asociados a tu cuenta.

En iPhone:

Abrí WhatsApp. Ingresá en Configuración. Tocá Dispositivos vinculados. Comprobá qué sesiones aparecen en la pantalla.

En algunos dispositivos, la ubicación de estas opciones puede variar ligeramente según la versión de la aplicación.

Qué información muestra WhatsApp sobre los dispositivos vinculados

Al ingresar en esta sección, la aplicación permite identificar los dispositivos asociados a la cuenta.

Según el tipo de conexión y la versión de WhatsApp, puede mostrar información como:

Tipo de dispositivo: computadora, navegador u otro teléfono.

computadora, navegador u otro teléfono. Sistema o plataforma: por ejemplo, Windows, Mac o un navegador web.

por ejemplo, Windows, Mac o un navegador web. Actividad reciente: información sobre cuándo se utilizó la sesión.

Estos datos pueden ayudar a reconocer si se trata de un dispositivo propio o de una sesión que no debería continuar abierta.

Sin embargo, la lista no permite identificar con certeza quién está utilizando cada equipo.

Cómo cerrar WhatsApp en otro celular o computadora

Si aparece un dispositivo que no reconocés, o simplemente querés cerrar una sesión antigua, podés hacerlo desde el teléfono principal.

El procedimiento es sencillo:

Ingresá en Dispositivos vinculados. Seleccioná el dispositivo que querés desconectar. Tocá la opción Cerrar sesión. Repetí el procedimiento con cualquier otro equipo que ya no utilices.

Una vez cerrada la sesión, ese dispositivo deberá volver a vincularse para acceder a la cuenta.

No es necesario tener físicamente la computadora o el segundo teléfono para desconectarlos.

Qué hacer si aparece un dispositivo desconocido en WhatsApp

Encontrar una sesión que no reconocés no significa automáticamente que alguien haya hackeado tu cuenta. Puede tratarse de una computadora que utilizaste anteriormente o de un navegador que olvidaste desconectar.

De todos modos, si no podés identificar el equipo, lo más prudente es cerrar esa sesión inmediatamente.

También conviene revisar las opciones de seguridad de la aplicación y comprobar que nadie tenga acceso no autorizado a tu teléfono.

Si sospechás que alguien registró tu número de WhatsApp en otro celular, el procedimiento de recuperación puede ser diferente al cierre de una sesión vinculada.

En ese caso, es importante seguir las indicaciones oficiales de recuperación de la cuenta.

Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp

Una de las medidas de seguridad recomendadas es activar la verificación en dos pasos.

Esta función permite establecer un PIN adicional para proteger el registro del número en WhatsApp.

Para configurarla:

Abrí WhatsApp. Ingresá en Configuración o Ajustes. Seleccioná Cuenta. Tocá Verificación en dos pasos. Elegí la opción para activarla y seguí las instrucciones.

Es recomendable asociar una dirección de correo electrónico a la función para facilitar la recuperación del PIN.

Además, nunca compartas los códigos de verificación que recibís por SMS o dentro de WhatsApp, aunque alguien te los solicite diciendo que pertenecen al servicio de soporte.

¿Alguien puede leer tus mensajes de WhatsApp desde otro dispositivo?

Los dispositivos vinculados permiten utilizar WhatsApp en más de un equipo y acceder a las conversaciones que se sincronizan con esa sesión.

Por eso, si una persona consigue vincular un dispositivo sin tu autorización, podría acceder a mensajes desde ese equipo.

WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo, también en los dispositivos vinculados, pero ese sistema no impide que alguien con acceso a una sesión autorizada pueda leer su contenido.

Por ese motivo, revisar periódicamente las sesiones abiertas es una buena práctica de seguridad.

El ajuste de WhatsApp que conviene revisar para proteger tu privacidad

Además de activar la verificación en dos pasos, es recomendable mantener actualizada la aplicación, utilizar el bloqueo del celular y evitar prestar el teléfono desbloqueado a personas desconocidas.

También conviene cerrar las sesiones de WhatsApp Web cuando se utilizan computadoras compartidas o de uso público.

Revisar los dispositivos vinculados lleva apenas unos segundos y permite tener un mayor control sobre dónde está abierta la cuenta.

Es una medida sencilla que puede ayudar a proteger las conversaciones y reducir el riesgo de accesos no autorizados.