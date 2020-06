Temporada invernal en Neuquén: la primera etapa será hiperlocal

Hace algunas semanas atrás, el sector turístico se esperanzaba con poder abrir la temporada invernal a nivel provincial, en julio. Pero la nueva ola de contagios que vive la capital de la provincia hizo repensar esa idea. La primera etapa sería hiperlocal.

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, aseguró que, en relación a la temporada invernal, "la foto de hoy de San Martín de los Andes es una foto positiva".

Según el jefe comunal, los parámetros positivos tienen que ver con que la localidad no tiene casos activos de coronavirus y con que se está trabajando permanentemente, en conjunto, entre Municipalidad, Provincia, ministerio de Turismo y el cerro Chapelco, en vistas a concretar la apertura de las actividades invernales. "El escenario de hoy, es un escenario donde el último caso que teníamos se recuperó, no tenemos ningún caso en la ciudad, sabemos que tenemos que seguir cuidándonos y, en ese sentido, sabemos que tenemos que ir escalón por escalón", señaló Saloniti.

Y subrayó: "Nuestra idea es poder pensar, en un principio, una temporada para sanmartinenses, en el momento que pueda dar. Y en la medida que estén mejor las cosas, podemos pensar en un segundo y tercer escalón, pero siempre teniendo en cuenta el termómetro sanitario, esa es la clave".

"Es un día a día, si no hubiésemos tenido ningún caso en la provincia hubiésemos pensado en turismo de la provincia, ahora el escenario uno sería San Martín para los sanmartinenses y el escenario dos es con la microrregión sur. Pero tenemos que ir viendo, porque de acá a 20 días podemos tener un escenario mejor o podemos estar peor", detalló Saloniti.

"La actitud de San Martín es que vamos a salir adelante y no inconscientemente. Es sumamente consciente, consciente de que si el motor no sigue funcionando las consecuencias van a ser peores", cerró el intendente de la ciudad cordillerana que podría recibir turismo provincial en una tercera etapa de habilitación.

Turismo si, turismo no

Vecinos de San Martín de los Andes crearon una petición digital, por la que solicitan la "Suspensión de la actividad turística en San Martín de los Andes, en el marco del COVID-19". Hasta el momento, unas 2000 personas apoyaron la petición generada en la plataforma Change.or. La localidad tiene alrededor de 40.000 habitantes.

Según señaló el intendente de la localidad, Carlos Saloniti, es sólo una porción de la población la que se opone a que se desarrolle la temporada invernal.

"Hay un sector que cree que no tiene que haber temporada, y un sector mayoritario que está convencido que tenemos que tener temporada", confió el intendente incluyéndose en el último sector.

"Lo que no podemos es no entender el contexto que tenemos. San Martín de los Andes tiene casi el 70% de la población que vive del sector privado, y un 30% del sector público. Es fácil para la gente que cobra un sueldo poder decir no tengamos temporada y que no venga nadie. Pero que pasa con el otro 70% que vive y que necesita que esto se desarrolle y que la máquina siga funcionando", señaló Saloniti.

Y cerró: "Yo creo que no hay que poner extremos. No esta la gente que quiere que nos cuidemos y la gente que quiere que todo el mundo se contagie pero que haya desarrollo económico, eso es un invento que no tiene ningún sentido. Yo creo que San Martín está en condiciones de seguir pensando positivamente en salir adelante".