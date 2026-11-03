Aceitunas verdes o negras: cuáles son más saludables y qué diferencias tienen

Las aceitunas verdes y negras son protagonistas de picadas, ensaladas y numerosas recetas. Además de su sabor característico, forman parte de la dieta mediterránea y se destacan por su aporte de grasas saludables, antioxidantes y vitamina E. Sin embargo, una pregunta suele repetirse: ¿cuáles son mejores para la salud?

Aunque ambas variedades ofrecen beneficios nutricionales, existen algunas diferencias relacionadas con su maduración, su composición y la forma en que se procesan. Y hay un detalle que muchas veces pasa inadvertido: el contenido de sal puede ser más importante que el color al momento de elegirlas.

Aceitunas verdes y negras: cuál es la principal diferencia

La diferencia más conocida está relacionada con el grado de maduración del fruto.

Las aceitunas verdes generalmente se recolectan antes de alcanzar su madurez completa. Por eso suelen presentar una textura más firme y un sabor intenso, que puede resultar ligeramente amargo.

Las aceitunas negras, en cambio, pueden obtenerse de frutos que alcanzaron una etapa más avanzada de maduración. Su textura suele ser más suave y su sabor, menos intenso.

Sin embargo, no todas las aceitunas negras adquieren ese color naturalmente. Algunas variedades comerciales se oscurecen mediante procesos de oxidación durante su elaboración.

Por eso, el color no siempre permite determinar el grado de maduración ni la calidad nutricional del producto.

Qué aceitunas son más saludables: las verdes o las negras

Desde el punto de vista nutricional, ninguna de las dos es necesariamente más saludable que la otra.

Ambas contienen grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, un tipo de grasa que forma parte de los patrones de alimentación asociados con una mejor salud cardiovascular.

También aportan antioxidantes, compuestos fenólicos y pequeñas cantidades de fibra y vitaminas.

No obstante, existen algunas diferencias:

Aceitunas verdes: según la variedad y el procesamiento, pueden conservar mayores cantidades de determinados compuestos fenólicos y vitamina E.

según la variedad y el procesamiento, pueden conservar mayores cantidades de determinados compuestos fenólicos y vitamina E. Aceitunas negras: durante la maduración natural pueden aumentar su contenido de grasas y presentar cambios en sus antioxidantes. Algunas preparaciones también aportan más hierro.

durante la maduración natural pueden aumentar su contenido de grasas y presentar cambios en sus antioxidantes. Algunas preparaciones también aportan más hierro. Ambas variedades: contienen grasas saludables y pueden incorporarse a una alimentación equilibrada.

Es importante considerar que estas características varían según el tipo de aceituna, su maduración y el método de conservación.

El detalle que hay que mirar antes de comprar aceitunas

Uno de los aspectos más importantes es su contenido de sodio.

Las aceitunas suelen conservarse en salmuera, un procedimiento que permite mantenerlas en buen estado y reducir su amargor natural, pero que también puede aumentar considerablemente la cantidad de sal que contienen.

Por eso, especialmente en personas con hipertensión arterial o que necesitan controlar el consumo de sodio, conviene prestar atención a las etiquetas nutricionales.

Elegir variedades reducidas en sodio, comparar marcas y enjuagar las aceitunas antes de consumirlas son algunas medidas que pueden ayudar a disminuir la cantidad de sal incorporada a la alimentación.

Cuántas aceitunas se pueden comer por día

Las aceitunas pueden formar parte de una alimentación saludable, siempre que se consuman en cantidades moderadas.

Como referencia práctica, una porción de entre 5 y 10 aceitunas puede ser una alternativa para acompañar una comida o sumar sabor a una ensalada. La cantidad adecuada dependerá del tamaño de los frutos, su contenido de sodio y las necesidades de cada persona.

También pueden utilizarse para reemplazar otros ingredientes más ricos en grasas saturadas o aportar sabor sin necesidad de agregar tanta sal durante la preparación.

En definitiva, la elección entre aceitunas verdes o negras depende principalmente del gusto personal y de las características nutricionales del producto. Más allá del color, lo importante es priorizar aquellas con menor contenido de sodio y consumirlas dentro de una dieta variada y equilibrada.

Según información del Consejo Oleícola Internacional, una revisión científica publicada en Journal of Nutritional Science y recomendaciones de Cleveland Clinic, ambas variedades tienen perfiles nutricionales similares, aunque la maduración y los métodos de procesamiento pueden modificar su composición.