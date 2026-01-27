Alfajores de chocolate y frutilla: un clásico irresistible para la mesa dulce

Los alfajores de chocolate y frutilla son una combinación que nunca pasa de moda. Con una masa intensa de cacao, un relleno suave y frutado, y una cobertura de chocolate que realza cada bocado, esta propuesta de Palomeque es ideal para la merienda, una mesa dulce o para compartir en reuniones familiares. La receta rinde aproximadamente 30 tapas.

El equilibrio entre lo amargo del cacao y la dulzura de la mermelada de frutilla convierte a estos alfajores en una opción sencilla y a la vez irresistible para preparar en casa.

Ingredientes

Masa

Harina 0000: 500 g

Azúcar: 200 g

Manteca: 200 g

Huevo: 100 g

Cacao amargo: 30 g

Bicarbonato de sodio: 5 g

Polvo de hornear: 4 g

Bicarbonato de amonio: 4 g

Relleno

Mermelada de frutilla, cantidad necesaria.

Cubierta

Baño repostero: 1 sobre.

Paso a paso