ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Alfajores de chocolate y frutilla: un clásico irresistible para la mesa dulce

Una receta sencilla y rendidora que combina masa de cacao, relleno de frutilla y cobertura de chocolate, ideal para preparar en casa y compartir.

Redacción

Por Redacción

Alfajores de chocolate y frutilla. Imagen generada con IA.

Alfajores de chocolate y frutilla. Imagen generada con IA.

Los alfajores de chocolate y frutilla son una combinación que nunca pasa de moda. Con una masa intensa de cacao, un relleno suave y frutado, y una cobertura de chocolate que realza cada bocado, esta propuesta de Palomeque es ideal para la merienda, una mesa dulce o para compartir en reuniones familiares. La receta rinde aproximadamente 30 tapas.

El equilibrio entre lo amargo del cacao y la dulzura de la mermelada de frutilla convierte a estos alfajores en una opción sencilla y a la vez irresistible para preparar en casa.

Ingredientes

Masa

  • Harina 0000: 500 g
  • Azúcar: 200 g
  • Manteca: 200 g
  • Huevo: 100 g
  • Cacao amargo: 30 g
  • Bicarbonato de sodio: 5 g
  • Polvo de hornear: 4 g
  • Bicarbonato de amonio: 4 g

Relleno

  • Mermelada de frutilla, cantidad necesaria.

Cubierta

  • Baño repostero: 1 sobre.

Paso a paso

  • En un bol, colocar la manteca junto con el azúcar e integrar con cornet.
  • Agregar los huevos y continuar mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
  • Incorporar la harina y el cacao previamente tamizados, junto con los bicarbonatos y el polvo de hornear.
  • Unir primero con espátula y luego terminar de integrar con las manos.
  • Envolver la masa en film y dejar descansar en heladera.
  • Romper la masa con las manos, volver a unir y estirar hasta lograr un espesor aproximado de 3 milímetros.
  • Cortar círculos de unos 10 centímetros de diámetro.
  • Cocinar en horno fuerte, sobre placa enmantecada, durante 8 minutos.
  • Una vez frías, rellenar con mermelada de frutilla y bañar con chocolate.

Temas

Gastronomía

Recetas

Verano 2026

Yo Como

Los alfajores de chocolate y frutilla son una combinación que nunca pasa de moda. Con una masa intensa de cacao, un relleno suave y frutado, y una cobertura de chocolate que realza cada bocado, esta propuesta de Palomeque es ideal para la merienda, una mesa dulce o para compartir en reuniones familiares. La receta rinde aproximadamente 30 tapas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios