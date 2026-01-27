Alfajores de chocolate y frutilla: un clásico irresistible para la mesa dulce
Una receta sencilla y rendidora que combina masa de cacao, relleno de frutilla y cobertura de chocolate, ideal para preparar en casa y compartir.
Los alfajores de chocolate y frutilla son una combinación que nunca pasa de moda. Con una masa intensa de cacao, un relleno suave y frutado, y una cobertura de chocolate que realza cada bocado, esta propuesta de Palomeque es ideal para la merienda, una mesa dulce o para compartir en reuniones familiares. La receta rinde aproximadamente 30 tapas.
El equilibrio entre lo amargo del cacao y la dulzura de la mermelada de frutilla convierte a estos alfajores en una opción sencilla y a la vez irresistible para preparar en casa.
Ingredientes
Masa
- Harina 0000: 500 g
- Azúcar: 200 g
- Manteca: 200 g
- Huevo: 100 g
- Cacao amargo: 30 g
- Bicarbonato de sodio: 5 g
- Polvo de hornear: 4 g
- Bicarbonato de amonio: 4 g
Relleno
- Mermelada de frutilla, cantidad necesaria.
Cubierta
- Baño repostero: 1 sobre.
Paso a paso
- En un bol, colocar la manteca junto con el azúcar e integrar con cornet.
- Agregar los huevos y continuar mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar la harina y el cacao previamente tamizados, junto con los bicarbonatos y el polvo de hornear.
- Unir primero con espátula y luego terminar de integrar con las manos.
- Envolver la masa en film y dejar descansar en heladera.
- Romper la masa con las manos, volver a unir y estirar hasta lograr un espesor aproximado de 3 milímetros.
- Cortar círculos de unos 10 centímetros de diámetro.
- Cocinar en horno fuerte, sobre placa enmantecada, durante 8 minutos.
- Una vez frías, rellenar con mermelada de frutilla y bañar con chocolate.
